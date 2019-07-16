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16.07.2019 23:36
Рубрика: Власть

Слуцкий назвал цинизмом призывы ЕС взять ответственность за Boeing MH17

Призывы со стороны ЕС к России взять ответственность за сбитый Boeing MH17 - проявление "редкого цинизма и политической ангажированности", сказал руководитель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини с предложением "принять свою ответственность и полностью сотрудничать с идущим расследованием"​​​.

"ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый Boeing МН-17. То есть Брюссель говорит "нет" объективному расследованию, "нет" презумпции невиновности, "нет" разумным доводам и "да" политическому самооговору, - написал депутат в своем Twitter. - Редкий цинизм и политическая ангажированность".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Напомним, что 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Все находившиеся на борту люди погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополченцев ДНР и ЛНР.

МИД РФ заявил, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing "голословны и вызывают сожаление", расследование является предвзятым и однобоким.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Крушение Boeing под Донецком
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