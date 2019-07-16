Смартфон на мощнейшем в мире процессоре будет стоить 40 тысяч рублей

23 июля компания Asus анонсирует игровой смартфон ROG Phone 2, который будет базироваться на новейшем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Последний был представлен 15 июля и уже продемонстрировал более высокую производительность по сравнению с обычным Snapdragon 855, пишет GizChina. Этого удалось достигнуть благодаря повышению частот вычислительных ядер и графической подсистемы.

Кроме того, в социальных сетях публикуют изображения будущей новинки.

Asus ROG Phone 2, Snapdragon 855 Plus Shine In Multi-Core Tests https://t.co/UValu3BeST pic.twitter.com/1I5vJxGHry — Wccftech (@wccftechdotcom) 16 июля 2019 г.

На одном из рабочих образцов видно, что пользователи смогут настраивать частоту экрана вплоть до 120 Гц.

Asus ROG Phone 2 with Snapdragon 855 Plus shows up on Geekbench https://t.co/G6P8UjduJL pic.twitter.com/wZpFdJebQB — DroidHolic (@droidholic7) 16 июля 2019 г.

Примечательно также, что фронтальная камера будет по-старинке расположена в верхней части передней панели - ее решили не прятать в вырез или выдвижной механизм. Сам экран не будет безрамочным.

Что касается других характеристик, то Asus ROG Phone 2 получит минимум 8 гигабайт памяти LDDR4 и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Стоимость новинки, как предполагается, начнется от 4399 юаней, или чуть больше 40 тысяч рублей.