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Смартфон на мощнейшем в мире процессоре будет стоить 40 тысяч рублей

16.07.2019,  
18:05
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

23 июля компания Asus анонсирует игровой смартфон ROG Phone 2, который будет базироваться на новейшем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Последний был представлен 15 июля и уже продемонстрировал более высокую производительность по сравнению с обычным Snapdragon 855, пишет GizChina. Этого удалось достигнуть благодаря повышению частот вычислительных ядер и графической подсистемы.

Кроме того, в социальных сетях публикуют изображения будущей новинки.

На одном из рабочих образцов видно, что пользователи смогут настраивать частоту экрана вплоть до 120 Гц.

Примечательно также, что фронтальная камера будет по-старинке расположена в верхней части передней панели - ее решили не прятать в вырез или выдвижной механизм. Сам экран не будет безрамочным.

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Что касается других характеристик, то Asus ROG Phone 2 получит минимум 8 гигабайт памяти LDDR4 и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Стоимость новинки, как предполагается, начнется от 4399 юаней, или чуть больше 40 тысяч рублей.

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