США располагают в Европе 150 гравитационными атомными бомбами

США располагают в пяти европейских странах 150 бомбами типа B61 с ядерными боеголовками, которые могут транспортировать самолеты двойного назначения, способные нести американское тактическое ядерное оружия, в частности, истребители F-16, сообщает газета Le Soir.

Издание отмечает, что атомные заряды США хранятся на военной базе Kleine Brogel в Бельгии, а также в Германии (Büchel), Италии (Aviano и Ghedi-Torre), Нидерландах (Volkel) и Турции (Inçirlik).Эти сведения подтверждаются натовскими источниками.

Бельгийское правительство не стало опровергать по запросу журналистов наличие атомного оружия на территории страны. По некоторым данным, на базе Kleine Brogel хранятся от десяти до двадцати атомных бомб в специальных бункерах, обустроенных в соответствии с классом WS3 по степени безопасности и выживания. На объекте также находятся порядка сотни американских военнослужащих 701 батальона поддержки.

Об активности американских военных свидетельствует также частое проведение учений Steadfast Noon ("Устойчивый полдень) с участием ядерных летчиков, которые проводятся в обстановке строжайшей секретности. Кроме того, в Бельгию регулярно прибывают транспортные самолеты C-17A Globemaster III четвертой эскадрильи ВВС США, дислоцированной на базе Маккорд в штате Вашингтон, которая специализируется на перевозке ядерных боеголовок.

Между тем деятель фламандской партии "зеленых" Вутер де Вриендт раскритиковал позицию правительства, которое упорно не признает наличие атомного оружия в Бельгии и тем самым препятствует проведению открытых дебатов о его выводе. Политик отметил, что в 2015 году США потратили миллионы долларов на модернизацию атомных бомб в Европе.