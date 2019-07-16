США: С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35

Российская зенитная ракетная система С-400, которую купила Турция, способствует подрыву потенциала американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

С таким заявлением в сенате выступил Марк Эспер, который может возглавить министерство обороны США. Он также сообщил об угрозе американскому господству в воздухе.

"Покупка С-400 фундаментально подрывает потенциал F-35 и наши возможности в будущем по поддержанию преимущества в воздухе", - цитирует его РИА Новости.

При этом Марк Эспер высказался о том, как он будет действовать, если его кандидатуру утвердят на посту министра обороны США. Он отметил, что обозначит свою позицию министру обороны Турции и заявит о политике США, которая "заключается в том, что у вас может быть либо С-400, либо F-35, но не и то, и другое".

Ранее западные СМИ прокомментировали начавшиеся вопреки воле США поставки в Турцию ЗРС С-400, называемой также "убийцей F-35".