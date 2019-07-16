Белый дом выдвинул кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.

Соответствующее уведомление направлено в Сенат. Такую информацию в понедельник распространила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Согласно процедуре утверждения, лицо, находящееся в статусе исполняющего обязанности, не может занять должность министра. Поэтому пока Сенат рассматривает кандидатуру Эспера, временно исполнять обязанности главы Пентагона будет министр ВВС США Ричард Спенсер.

Напомним, исполняющим обязанности Эспер был назначен в июне этого года, после того, как главный кандидат на этот пост Патрик Шанахан ушел из министерства. Шанахан исполнял обязанности главы минобороны с января этого года после отставки Джеймса Мэттиса.