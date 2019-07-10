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10.07.2019 02:05
Рубрика: В мире

Министр ВМС США станет временным главой Пентагона

Временным главой Пентагона станет министр ВМС США Ричард Спенсер. Он займет эту должность, так как действующий и.о. министра обороны Марк Эспер не сможет возглавлять ведомство во время рассмотрения его кандидатуры сенатом. Он вернется на позицию министра сухопутных войск Соединенных Штатов, которую он занимал с ноября 2017 года.

Фото: twitter.com / @DHADIRECTOR
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Как передает Military Times, последние две недели Спенсер проходил соответствующую подготовку в Пентагоне.

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен назначить новым и. о. министра обороны Марка Эспера. Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства из-за семейных неурядиц. Он также исполнял обязанности главы ведомства в связи с отставкой шефа Пентагона Джеймса Мэттиса.

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