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16.07.2019,  
12:22
Текст:  Алексей Брусилов

Стойкая "Рысь": появилось фото подорвавшегося на мине бронеавтомобиля

В Сирии бронированный автомобиль "Рысь" российских войск успешно выдержал подрыв на противотанковой мине.

На известном сайте Lost Armour разместили фотографии поврежденного транспортного средства. Как можно понять, автомобиль наехал на взрывное устройство правым колесом. В результате взрыва полностью разворотило всю переднюю часть. Однако находившиеся в салоне люди не пострадали.

Сообщается, что инцидент произошел еще в 2016 году из-за ошибки бойцов сирийских правительственных войск, установивших мины, но не сообщивших об этом своим российским коллегам. Официального подтверждения этой информации нет.

"Рысь" - это итальянский бронеавтомобиль IVECO LMV M65, принятый на вооружение Российской армией. Наши подразделения стали применять их практически сразу, как прибыли в Сирию.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Главной особенностью этого броневика с колесной формулой 4х4 является его высокая степень защиты от мин и других взрывных устройств. При весе до 7100 кг, он может вмещать водителя и четырех бойцов. Его грузоподъемность составляет 270 кг. Масса перевозимого прицепа - до 2000 кг. Мощность двигателя - 190 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч. Запас хода – 800 км.

Ранее сообщалось, что "Рыси" имеются также на вооружении формирований, сражающихся на стороне правительственных войск страны. На них были установлены крупнокалиберные пулеметы ДШКМ.

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