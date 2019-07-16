Стойкая "Рысь": появилось фото подорвавшегося на мине бронеавтомобиля

В Сирии бронированный автомобиль "Рысь" российских войск успешно выдержал подрыв на противотанковой мине.

Бронеавтомобиль "Рысь" после встречи с миной в Сирии несколько лет назад. Экипаж и десант жив. Фото: https://t.co/nhFTjJJQQD pic.twitter.com/goA9gvl3JI — Komandante (@KomandanteS17) 16 июля 2019 г.

На известном сайте Lost Armour разместили фотографии поврежденного транспортного средства. Как можно понять, автомобиль наехал на взрывное устройство правым колесом. В результате взрыва полностью разворотило всю переднюю часть. Однако находившиеся в салоне люди не пострадали.

Сообщается, что инцидент произошел еще в 2016 году из-за ошибки бойцов сирийских правительственных войск, установивших мины, но не сообщивших об этом своим российским коллегам. Официального подтверждения этой информации нет.

"Рысь" - это итальянский бронеавтомобиль IVECO LMV M65, принятый на вооружение Российской армией. Наши подразделения стали применять их практически сразу, как прибыли в Сирию.

Главной особенностью этого броневика с колесной формулой 4х4 является его высокая степень защиты от мин и других взрывных устройств. При весе до 7100 кг, он может вмещать водителя и четырех бойцов. Его грузоподъемность составляет 270 кг. Масса перевозимого прицепа - до 2000 кг. Мощность двигателя - 190 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч. Запас хода – 800 км.

Ранее сообщалось, что "Рыси" имеются также на вооружении формирований, сражающихся на стороне правительственных войск страны. На них были установлены крупнокалиберные пулеметы ДШКМ.