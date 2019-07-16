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16.07.2019 18:47
Рубрика: Общество

Компьютер открыл таблицу Менделеева

Ученых оставят без работы?
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Казалось бы, компьютер уже не может удивить ученых. Он не только моделирует сложнейшие процессы, но и превзошел человека в игре в шахматы, го и покер. Но совершать научные открытия? Вроде бы подобные прозрения под силу только человеку. Однако ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (США) в журнале Nature утверждают обратное.

Исследователи собрали 3,3 миллиона научных рефератов по материаловедению, опубликованных в более чем тысяче журналов с 1922 по 2018 годы, и загрузили их в суперЭВМ. Машина вообще ничего не знала о материаловедении и по разработанному алгоритму анализировала лишь связи между словами. Результат стал для ученых полной неожиданностью. Алгоритм фактически заново открыл периодическую таблицу элементов и кристаллическую структуру металлов. А еще смог предсказать открытие новых термоэлектрических материалов на годы вперед.

Фото: istockphoto.com
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Работа алгоритма основана на превращении каждого из примерно 500 000 различных слов из рефератов в набор из 200 чисел (200-мерный вектор), характеризующий, как слова связаны друг с другом. Вектора можно сравнивать, вычитать, складывать и т.д. В итоге выявляются некоторые отношения между этими понятиями, даже если машина не знает их значений.

Ученые провели еще один любопытный эксперимент. Они заложили в компьютер рефераты только до определенной даты, скажем, до 2000 года, и проверили, предскажет ли он материалы, реально открытые после нее. Оказалось, предсказывает! Отсюда вывод: имея такой алгоритм, некоторые известные сейчас материалы могли быть обнаружены на много лет раньше, чем это фактически произошло.

Уже говорят, что в самом ближайшем будущем многие профессии исчезнут. Не замахнулся ли алгоритм и на ученого? Неужели Менделеевы будут не нужны и останутся без работы?

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