Светлана Сурганова выступила на "Славянском базаре"

Международный фестиваль в белорусском Витебске - признанный праздник дружбы и единения славянских культур. С каждым годом сюда приезжают все больше популярных артистов. А некоторые подгадывают, чтобы их премьеры состоялись именно здесь. Вот и знаменитая рок-группа "Сурганова и Оркестр" решили масштабно отпраздновать 15-летие карьеры как раз на "Славянском базаре".

Юбилейный тур начался в России, но один из самых значительных его концертов был назначен именно в Витебске. Ради этого "Сурганова и Оркестр" пригласили и струнный Light Quartet. Да и сама Светлана вспомнила про свое первое музыкальное образование (в "Ночных снайперах" она играла на скрипке и пела). Вместе с коллегой Марией Савкиной и музыкантами квартета они исполнили магическое вступление, а попутно и пантомиму в образе механических кукол...

В этом праздновании вообще было многое от театра и дружеского вечера для своих. Песни ("Белые люди", "Апрельская", "Путник милый", "Осеннее шоссе" и другие) чередовались с разговорами со зрителями и размышлениями певицы о жизни.

Рок-группа "Сурганова и Оркестр" отпраздновала 15-летие карьеры в Витебске

Мало кто умеет быть такой одновременно музыкальной, артистичной и исповедальной на сцене, как Светлана Сурганова! Песня "Миру мир", например, дала ей повод высказать сожаление о том, что люди слишком много времени проводят в социальных сетях, вместо того, чтобы почитать хорошую книгу или послушать классическую музыку. Ведь именно это, по мнению Сургановой, может позволить каждому человеку стать "улучшенным воплощением замысла Бога"! Ответом ей были бурные аплодисменты, а потом на сцену полетели сложенные из бумаги "голуби мира"...