Татьяна Васильева исполнит роль няни Веры Павловны в "Простоквашино"

Народная артистка РФ Татьяна Васильева озвучит новый персонаж мультсериала "Простоквашино" - няню сестры Дяди Федора Веры Павловны. Героиню зовут Маргарита Егоровна, и она появится в сюжетной линии фильма в сентябре этого года. В настоящее время популярная актриса приступила к работе над озвучанием.

"Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер" - отметила Татьяна Васильева, - Для актера это отдушина - озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше".

По замыслу создателей фильма у Маргариты Егоровны также завяжутся романтические отношения с Почтальоном Печкиным.