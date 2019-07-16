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16.07.2019 16:48
Рубрика: Культура

Татьяна Васильева исполнит роль няни Веры Павловны в "Простоквашино"

Текст: Сусанна Альперина

Народная артистка РФ Татьяна Васильева озвучит новый персонаж мультсериала "Простоквашино" - няню сестры Дяди Федора Веры Павловны. Героиню зовут Маргарита Егоровна, и она появится в сюжетной линии фильма в сентябре этого года. В настоящее время популярная актриса приступила к работе над озвучанием.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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"Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер" - отметила Татьяна Васильева, - Для актера это отдушина - озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше".

По замыслу создателей фильма у Маргариты Егоровны также завяжутся романтические отношения с Почтальоном Печкиным.

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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