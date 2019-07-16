В этом году объем мирового рынка технологий в области здравоохранения увеличится почти до двух триллионов долларов (против 1,87 триллиона в прошлом году). Ежегодный темп его роста (CAGR) составит 5,1 процента.

По данным исследования консалтинговой компании Frost & Sullivan, рост технологического сегмента в медицине окажет существенное влияние на такие смежные рынки, как аналитика больших данных, искусственный интеллект (ИИ), мобильная медицина, умные аксессуары и т. д.

Одно из ключевых направлений цифровой трансформации медицины - развитие рынка голосовых приложений. Интерактивные виртуальные помощники, управляемые ИИ, уже успешно выполняют относительно простые задачи: ведут медицинские записи, занимаются документированием, управляют взаимоотношениями с клиентами и др. Технологии распознавания голоса и речи создаются не только специализированными компаниями, но и такими технологическими гигантами, как Amazon, Apple, Google и Microsoft.

В центре внимания разработчиков находится также создание персонализированных систем ИИ, способных понимать контекст. Такая технология позволит ухаживать за пожилыми людьми и заменит сиделок при лечении на дому.

Технология искусственного интеллекта востребована во многих разделах медицины. Благодаря их развитию эффективность рабочих процессов повысится на 15-20 процентов уже в течение ближайших года-двух. Особое влияние ИИ также окажет на развитие цифровой диагностики.

С увеличением объема данных, поступающих в цифровом виде, будет возрастать актуальность задачи по их обработке и анализу. К концу года от 5 до 10 процентов существующих медицинских приложений, использующих в качестве основы блокчейн, выйдут из стадии тестирования и станут частично доступны для массового использования, говорится в исследовании.

Российские компании быстро развиваются, внедряя свои разработки в телемедицине, биотехнологиях, робототехнике, больших данных

Объем мирового рынка цифровых технологий, предназначенных для обслуживания пациентов вне больниц, вырастет на 30 процентов по сравнению с 2018 годом и превысит отметку в 25 миллиардов долларов. Это решения, предназначенные для использования в терапии, психотерапии, цифровой стоматологии, а также в организации здорового питания.

- Технологии являются одним из главных драйверов развития современной медицины, - прокомментировал результаты исследования для "РГ" директор российского представительства Frost & Sullivan Алексей Волостнов. - Появление новых видов услуг, создание сложных технических продуктов невозможно без серьезных инвестиций и внедрения инновационных решений в государственных и частных медицинских организациях. Точная диагностика заболеваний и своевременное информирование пациента о способах возможного лечения - наиболее приоритетные задачи медицины сегодня.

Глобальный рынок медицинских технологий в 2018 году достиг 600 миллиардов долларов и продолжает расти, при этом ведущую роль на нем играет частный капитал.

- Россия пока не является заметным игроком рынка, занимая менее процента от мирового объема, - продолжает Алексей Волостнов. - Однако российские компании быстро развиваются, внедряя свои разработки с использованием лучших мировых моделей ведения бизнеса в сферах телемедицины, биотехнологий, робототехники, больших данных и диагностики. Крупнейшие игроки, работающие на стыке промышленности, ИТ и медицины (Яндекс, Сбербанк, "Росатом"), инвестируют в пилотные проекты и готовы к их масштабированию. Важно обеспечить привлекательные условия для инвестиций и внедрения новых технологий и сбалансировать регуляторную среду: с одной стороны, защитить права пациентов, а с другой - сделать возможным пилотирование новых технологий и сервисов в медицине.