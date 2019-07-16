Турция пожертвовала из принципа отношениями с Евросоюзом

Турция отказалась в дальнейшем играть по невыгодным для себя правилам Евросоюза. Решение Анкары продолжить буровые работы у побережья Северного Кипра и реакция на этот шаг брюссельских чиновников окончательно похоронили долгоиграющую одиссею с вступлением Турции в единую Европу. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган дополнительно укрепил свои позиции в качестве лидера влиятельной региональной державы Средиземноморья, тогда как официальный Брюссель, напротив, оказался заложником корпоративной дисциплины и вопреки стратегическим интересам ключевых стран ЕС был вынужден плясать под дудку скромного Кипра.

Санкции, которые применили к Турции министры иностранных дел единой Европы, по мнению аналитиков, не принесут серьезного экономического ущерба Анкаре ( речь, по оценкам экспертов, идет о потере примерно 150 миллионов долларов) и носят в значительной степени формальный характер. Будут приостановлены заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией, заморожены переговоры о Всеобъемлющем соглашении по воздушному транспорту, сокращено кредитование страны Европейским инвестиционным банком. Понятно, что такого рода инициативы лишь раззадорили Эрдогана: когда на одной чаше весов разработка месторождения "Афродита" с примерными запасами в 140 миллиардов кубометров газа, а на другой - малозначимые в плане экономической выгоды переговоры с Брюсселем, то выбор Анкары становится очевидным. К тому же для турок вопрос о будущем "Афродиты" носит принципиальный характер, и отступить в нем означает как минимум "потерять лицо". С точки зрения Эрдогана, его страна легально ведет бурение в Восточном Средиземноморье, поскольку получила лицензию на эти работы от Турецкой республики Северного Кипра. Тот факт, что независимость этой республики в мире, кроме турецких властей, никто не признал, как собственно и выданные ею лицензии, Анкару совершенно не волнует. Турецкий МИД объявил, что киприоты-турки имеют равные права на ресурсы острова наряду с признанным Евросоюзом государством Кипр.

Впрочем, позиция Брюсселя также выглядит лицемерной: отказав Турции в праве разрабатывать крупнейшее месторождение газа, Евросоюз поощряет работу в кипрской особой экономической зоне нефтегазовых компаний из Франции и Италии. Но, как водится, вопросы экономической конкуренции, а именно кто - Северный или Южный Кипр - будет распоряжаться запасами "Афродиты", в Брюсселе прикрывают догматичными рассуждениями о нарушениях международного права. Однако нежелание единой Европы признавать существующие уже более 40 лет (Турецкое федеративное государство Северного Кипра объявило о независимости в 1983 году. - Ред.) геополитические реалии в Анкаре считают проблемой Брюсселя, оказавшегося в заложниках у греков и киприотов-греков.

По стечению обстоятельств обострение в отношениях между единой Европой и Турцией произошло в тот момент, когда Анкара получила из России системы С-400. По мнению немецкой Die Welt, размещение этих ракетных комплексов на западном и южном побережье Турции усилит ее военное превосходство, заставив в конечном итоге Кипр "отказаться от единоличной разведки газа в Средиземном море".

Не способствует мирному урегулированию газового спора позиция Вашингтона, который однозначно объявил о своей поддержке греков-киприотов. Что, впрочем, неудивительно с учетом предполагаемых планов США разместить на острове военную базу и сговорчивости властей Кипра в отношении вводимых американцами экстерриториальных санкций. Если добавить к этому ограничительные меры в отношении Турции со стороны Белого дома в связи с закупкой С-400, о которых американская администрация объявит до конца этой недели, у президента Эрдогана есть все основания подозревать Белый дом в неискренности. Ведь ранее Трамп клятвенно заверял турецкого коллегу, что не станет наказывать Анкару за приобретенную российскую технику.

Такое несоюзническое поведение европейско-американского альянса партнеров Турции по НАТО грозит, по мнению аналитиков, тем, что Анкара де-факто покинет организацию. В этом случае европейская пресса не исключает, что С400 будут размещены недалеко от Анкары для защиты от неба над турецкой столицей.

Очевидно, ни в "газовом", ни в "военном" споре турецкие власти не намерены давать задний ход, будучи уверенными, что любые компромиссы, особенно в арабском мире, будут восприняты как непростительная слабость Анкары. Однако Евросоюз и США также не в состоянии избежать конфронтации, оказавшись скованными различного рода историческими обязательствами и политически мотивированными законами.

Ситуация вокруг Северного Кипра демонстрирует, что чем дольше в Европе и США будут выборочно цепляться за послевоенное устройство мира, отказываясь признавать новые территориальные реалии (а не только Косово. - Ред.), тем выше вероятность региональных столкновений с участием влиятельных "внесистемных" игроков, готовых отстаивать свои права и права своих союзников всеми доступными способами. После появления информации о введении санкций Евросоюза министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о планах своей страны активизировать геологоразведочную деятельность в районе Кипра. "Сейчас в Восточном Средиземноморье находятся три наших корабля, мы отправим четвертый", - сообщил глава внешнеполитического ведомства, напомнив слова Эрдогана о готовности защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения "Афродиты" в том числе с применением вооруженных сил.