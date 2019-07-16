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16.07.2019 19:48
Рубрика: В мире

Турецкие отели снизили цены для россиян

Текст: Евгений Гайва

Турецкие отельеры рассылают своим партнерам по бизнесу в России спецпредложения на июль и август, предлагающие отдых со скидкой в 10-15 процентов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Этот ход - способ исправить последствия повышения цен в начале года. Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.

"Средняя загрузка гостиниц в регионе Гёйнюк сейчас составляет от 70 до 90 процентов. Чтобы повысить загрузку, некоторые отели уже снизили цены и начали продавать комнаты по 55-70 евро за сутки", - сообщают в АТОР со ссылкой на Ассоциацию профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD).

Фото: iStock
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Так, на курорте Сиде, более ориентированном на европейских туристов, загрузка в июле оценивается в 92 процента, в августе - 70-72, в сентябре - 75. В Богазкенте (Белек) загрузка в июне была около 95 процентов. Июль, август, сентябрь - ожидается на уровне 85-90 процентов.

Скидки предлагают гостиницы почти на всех турецких курортах, надеясь на так называемые бронирования last minute (англ. - в последний момент - Ред.). В июне такой была почти каждая четвертая бронь. Есть туристы, которые в ожидании наиболее выгодного курса евро регулярно мониторят сайты туроператоров и турагрегаторы, и выжидают наиболее подходящего момента для бронирования по самой выгодной цене, отмечают в АТОР.

Несмотря на колебания цен, Турция по-прежнему остается самым востребованным у россиян направлением для летнего пляжного отдыха. На эту страну приходится более 40 процентов всех туроператорских продаж.

Ожидается, что в 2019 году в Турции отдохнут более шести миллионов российских туристов. Уже с начала года страну посетили на 20 процентов больше наших сограждан по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Качество обслуживания в Турции снизилось из-за отсутствия конкуренции
В мире Ближний Восток Турция Экономика Туризм Российско-турецкие отношения
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