Турецкий футбольный клуб купил не того игрока

Турецкий клуб "Менеменспор" разорвал контракт с игроком спустя 24 часа после подписания. Оказалось, что клуб перепутал игрока с его однофамильцем.

В турецком футболе произошел забавный случай. Клуб второго дивизиона "Менеменспор" объявил о подписании контракта с форвардом из Гамбии Альфой Джаллоу, а спустя 24 часа был вынужден разорвать контракт. Выяснилось, что боссы клуба купили не того футболиста.

Альфа Джаллоу выступал за клуб третьего дивизиона Португалии "Алкошетенсе". И тут вдруг его пригласили на повышение - во второй дивизион чемпионата Турции. Игрок обрадовался этой новости, прибыл в расположение клуба и подписал контракт.

Но через 24 часа мечты 21-летнего футболиста о выступлении за "Менеменспор" были разбиты. Клуб в спешном порядке разорвал контракт с футболистом, сообщает Foroyaa Sport.

Выяснилось, что на самом деле трансферной целью клуба был Ламин Джаллоу, выступающий в итальянской Серии В за "Салернитану" и сыгравший восемь матчей за сборную Гамбии.