Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" разорвал контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после его подписания.

Причиной такого решения, по информации зарубежных СМИ, стал тот факт, что "Менеменспор" банально перепутал одного игрока с другим. Команда хотела приобрести выступающего за итальянскую "Салернитану" Ламина Джаллоу, который провел восемь встреч за сборную Гамбии. Но вместо этого запрос был отправлен в португальский "Алкошетенсе", где есть такой защитник, как Алфа Джаллоу.

Алфа приехал в расположение "Менеменспора", подписал контракт, но затем выяснилось, что он не тот футболист, которым интересуются турки. В результате соглашение с ним было расторгнуто. Официально клуб объявил, что игрок не прошел медосмотр.

Собирается ли "Менеменспор" вновь обратиться к кандидатуре Ламина Джаллоу - пока неизвестно.