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16.07.2019,  
11:04
Текст:  Антон Валагин

У итальянских фашистов нашли ракету "воздух-воздух"

Итальянская полиция изьяла авиационную ракету класса "воздух-воздух" в ходе рейдов по базам ультраправых экстремистских организаций в Турине, Милане и еще нескольких городах на севере страны. Добычей правоохранителей стал и богатый арсенал стрелкового оружия: автоматических винтовок, автоматов и боеприпасов к ним, - а также нацистской атрибутики. Все это предназначалось для отправки на Украину в  помощь тамошним экстремистам, воюющим на стороне Киева против ополченцев Донбасса, пишет The Drive.

Фото: Alex Nik / YouTube
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Четырехметровую авиационную ракету Matra Super обнаружили в аэропортовском ангаре городка Форли. Руководитель компании, которой принадлежит ангар, задержан. Это гражданин Швейцарии Алессандро Монти.Также арестованы двое итальянцев. Судя по маркировке на контейнере боеприпаса, он был поставлен Катару в рамках контракта, подписанного в 1990 году.

Авиационная ракета малой и средней дальности Matra Super 530 входит в арсенал французских истребителей Mirage F1 и Mirage 2000. Боеприпас снабжен полуактивной головкой самонаведения и доплеровским радаром и предназначен для поражения воздушных целей в радиусе 40 километров на высотах от 60 метров до 24 километров. Matra Super 530 стоит на вооружении ВВС Франции, Греции, Индии и еще нескольких стран, однако в Европе ее меняют на новую ракету MICA.

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