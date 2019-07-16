У итальянских фашистов нашли ракету "воздух-воздух"

Итальянский спецназ с трофеем - авиационной ракетой Мatra Super французского производства. Фото https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/mtQbYAIhDB — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 16 июля 2019 г.

Итальянская полиция изьяла авиационную ракету класса "воздух-воздух" в ходе рейдов по базам ультраправых экстремистских организаций в Турине, Милане и еще нескольких городах на севере страны. Добычей правоохранителей стал и богатый арсенал стрелкового оружия: автоматических винтовок, автоматов и боеприпасов к ним, - а также нацистской атрибутики. Все это предназначалось для отправки на Украину в помощь тамошним экстремистам, воюющим на стороне Киева против ополченцев Донбасса, пишет The Drive.

Четырехметровую авиационную ракету Matra Super обнаружили в аэропортовском ангаре городка Форли. Руководитель компании, которой принадлежит ангар, задержан. Это гражданин Швейцарии Алессандро Монти.Также арестованы двое итальянцев. Судя по маркировке на контейнере боеприпаса, он был поставлен Катару в рамках контракта, подписанного в 1990 году.

Авиационная ракета малой и средней дальности Matra Super 530 входит в арсенал французских истребителей Mirage F1 и Mirage 2000. Боеприпас снабжен полуактивной головкой самонаведения и доплеровским радаром и предназначен для поражения воздушных целей в радиусе 40 километров на высотах от 60 метров до 24 километров. Matra Super 530 стоит на вооружении ВВС Франции, Греции, Индии и еще нескольких стран, однако в Европе ее меняют на новую ракету MICA.