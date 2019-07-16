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Умер выдающийся художник-постановщик Стален Волков

Новости
    16.07.2019, 10:59
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Ким/ РИА Новости Фото: Сергей Ким/ РИА Новости
Фото: Сергей Ким/ РИА Новости

На 94-м году жизни умер выдающийся кинематографист, участник Великой Отечественной войны, художник-постановщик множества известных советских фильмов Стален Никандрович Волков.

Как сообщает сайт Союза кинематографистов, он скончался 13 июля 2019 года.

В некрологе отмечается, что Стален Никандрович был добрым и отзывчивым человеком.

На фронт ушёл добровольцем в 1942-м, служил в бронетанковых войсках под командованием маршала Рокоссовского, День Победы встретил в Рейхстаге. Имел орден "Отечественной войны II степени", медали "За отвагу", "За взятие Кённигсберга" и "За Ниссу и Одер" (Польша).

В 1954-м с отличием окончил художественный факультет ВГИК. Дипломной работой Волкова был фильм "Овод". Студии "Мосфильм" посвятил большую часть своей жизни. Затем преподавал историю искусств в Гуманитарном институте.

Фильмография Волкова насчитывает около 25 картин, среди которых - признанная классика: "Идиот", "Братья Карамазовы", "Белые ночи", "Живые и мертвые", "Сын", "Сердце бьётся вновь...", "Скворец и лира", "Царь Иван Грозный" и другие. 

В 1992 году стал Народным художником РФ. Был членом Гильдии художников кино Союза кинематографистов, Академии художеств России, а также кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника".

Коллеги приносят соболезнования родным и близким Волкова.

Прощание состоится 18 июля в 12 часов в морге ЦКБ.

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