В Госдуме оценили выводы ФРГ о готовящемся Россией "ударе"

Европа нужна России как стабильный партнер - так ответили в Госдуме на выводы немецких экспертов о том, что РФ готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.

Ранее такую информацию дала немецкая газета Die Welt, которая ссылалась на доклад за авторством генерал-лейтенанта бундесвера в отставке Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе. Возможными местами "российских атак" авторы исследования назвали Черноморский регион, Прибалтику, Украину и Польшу. Они призывают подготовиться, чтобы в максимально короткие сроки "выполнять сложные дополнительные военные задачи НАТО".

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии RT напомнил, что немецкая газета себя уже дискредитировала публикацией о необходимости убрать памятник советским солдатам, воевавшим под Прохоровкой.

Что касается нынешней публикации, то она также не выдерживает критики, ведь Россия, как отметил депутат, заинтересована в том, чтобы "Европа была богатой, стабильной и надежной". Европа, как отметил Шерин, самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов. И для нашей страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счет углеводородов, важно, чтобы она и впредь "гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов".