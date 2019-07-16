В Госдуме рассказали об ожиданиях от консультаций РФ и США в Женеве

В Госдуме поделились ожиданиями в связи грядущими консультациями в Женеве по стратегической стабильности.

- Предстоящие 17-18 июля российско-американские консультации в Женеве по вопросам стратегической стабильности можно только приветствовать, - заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Это один из немногих возрождающихся форматов по проблематике ядерного сдерживания.

Он подчеркнул, что такой диалог крайне необходим, особенно на фоне разрушающейся договорной базы в сфере контроля над вооружениями.

- Однако утечки из Вашингтона уже сейчас настораживают, - продолжил парламентарий. - Намерения американской стороны поднять тему трехсторонней ядерной сделки РФ-США-КНР малоперспективны.

Слуцкий назвал нереалистичным предложение подключить Китай к переговорам о сокращении ядерных арсеналов. Он напомнил, что Пекин не раз отвергал эту инициативу на различных уровнях.

По его оценке, подобный посыл закладывает мину под продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Депутат напомнил, что США до сих пор уходят от конкретизации своей позиции по судьбе СНВ-3. Переговоры о пролонгации соглашения необходимо начинать как можно скорее - с учетом фактора предвыборной президентской кампании в США 2020 года, подчеркнул Слуцкий.

- Затягивание обсуждения может привести к хаосу в вопросах стратегической стабильности, особенно в отсутствие каких-либо новых договоренностей в этой сфере, - предупредил он.