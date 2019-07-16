В Госдуму внесен законопроект об исках к россиянам под санкциями

Россияне, находящиеся под санкциями США и других иностранных государств, смогут переводить судебные споры из иностранных в российские суды. Этому посвящен внесенный в Госдуму законопроект, который опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Инициативу внесла группа депутатов - первый замглавы фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, а также Андрей Луговой, Дмитрий Вяткин, Михаил Старшин.

Авторы предлагают дать возможность россиянам, находящимися под санкциями США, отстаивать свои права в российском суде по делам, которые находятся в юрисдикции судов иностранных государств. Также это относится к судам международных организаций или третейским судам за пределами России.

Согласно законопроекту, иск в таком случае "предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества".

Пока что оказавшиеся под санкциями российские граждане и компании фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами РФ, отмечается в пояснительной записке.

Согласно инициативе, такие граждане и юрлица получат право обратиться в суд РФ с иском о прекращении судебного разбирательства в иностранных судах или организациях. Если такое решение российского суда не будет исполняться, то может быть наложен судебный штраф в размере заявленных другой стороной спора исковых требований и понесенных ответчиков фактических судебных расходов.

Законопроект предполагает, что Россия не будет считать легитимными решения иностранных судов в отношении российских граждан и компаний, попавших под санкции США и других иностранных государств. Об этом сообщил в комментарии ТАСС один из авторов инициативы Михаил Емельянов.