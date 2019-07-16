В какую школу отдать ребенка, чтобы он стал победителем олимпиад

Школы в нашей стране очень разные. И какие бы меры ни принимались для уравнивания и выравнивания, какие бы слова чиновники ни говорили, подготовка учеников в некоторых школах отличается, как Африка от Сахалина. Секрет в учителях, программах, методике преподавания и отобранном контингенте.

СпрОсите, что значит "отобранный контингент", ведь у нас никакого отбора в школу нет, запись идет по регистрации? В первый класс - да, но и тут уже есть исключения (в следующем материале расскажем о так называемой "эффективной началке"). А что касается регистрации, то знаю случаи, когда родители сдавали свою квартиру в одном районе столицы и снимали в другом, чтобы зарегистрироваться и отдать ребенка в успешную школу. Причем это была школа с китайским языком, а родители в перспективе планировали поступление первоклассника (!) в китайский университет.

В пятый и последующие классы в школах уже есть отбор. Если ваш ребенок бил баклуши в начальной школе, то в престижную школу по конкурсу он вряд ли поступит. Если началка была сильная и есть успехи, то надо сто раз взвесить все "за" и "против" - остаетесь в этой школе или ищете другую, которая сделает из ребенка звезду. После четвертого или седьмого-восьмого класса можно попробовать поступить именно в ту школу, где сумеют разглядеть талант или, извините, банально натаскают на олимпиады выбранного вуза. Подсказка: чем раньше вы попадете в хорошую школу, тем лучше - меньше конкуренции. В пятый или шестой класс поступить проще, чем в восьмой, девятый или десятый. Итак, в каких школах воспитывают победителей Всероссийской олимпиады?

Русский язык - Предуниверситарий МГЛУ, школа № 179, школа № 170 имени А.П.Чехова (Москва), лицей Вышки (Москва), школа № 1252 имени Сервантеса" (Москва), школа № 13 (Челябинск), Гимназия № 610 (Санкт-Петербург), Школа на Яузе (Москва), лицей №6 имени М.А. Булатова (Курск), лицей "Вторая школа" (Москва), школа № 2 с углубленным изучением английского языка (Сосновый Бор), школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка (Ярославль), школа №14 с углубленным изучением английского языка (Рязань), гимназия № 642 (Санкт-Петербург), "Школа на проспекте Вернадского" (Москва).

Литература - университетская гимназия МГУ, школа №218 (Москва), школа №1363 (Москва),школа №1310 (Москва), школа №1500 (Москва), школа №39 (Казань), школа №2086 (Москва), школа №1553 (Москва), Лицей классического элитарного образования (Ростовская область), школа "Интеллектуал" (Москва), школа №8 (Саратов), школа №1564 (Москва), школа №463 (Москва), Лесногорская средняя школа (Московская область), школа №7 (Пермь), Академическая гимназия №56 (Санкт-Петербург), школа №10 (Красноярский край).

История - лицей ВШЭ (Москва), школа 1310 (Москва), школа 1517 (Москва), школа 1944 (Москва), школа 1512 (Москва), школа 182 (Москва), лицей МГЛУ, школа Покровский квартал (Москва), школа 625 (Москва), школа 1535 (Москва), школа 1290 (Москва), Челябинский областной многопрофильный лицей - интернат для одаренных детей, школа 19 (Новороссийск), лицей 103 (Железногорск, Красноярский край), школа 30 (Калуга), гимназия 26 (Челябинск), лицей 2 (Пермь), гимназия 12 (Долгопрудный).

Английский язык - школа 1980 (Москва), школа 1306 (Москва), школа 1535 (Москва), Университетская гимназия МГУ, гимназия 1529 (Москва), школа 1317 (Москва), школа 444 (Москва), школа 2007 (Москва), школа 117 (Москва), Школа Глория (Москва), лицей ВШЭ, гимназия 36 (Ростов-на-Дону).

Математика - лицей "Вторая школа" (Москва), лицей №131 (Казань), гимназия №47 (Курган), школа №1329 (Москва), гимназия №7 (Казань), Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург), СУНЦ им.Колмогорова МГУ (Москва), гимназия №6 (Новосибирск), школа №57 (Москва).

Физика - "Лицей Вторая школа" (Москва), школа 1589 (Москва), лицей "Воробьевы горы", СУНЦ (Новосибирск), Президентский физико-математический лицей 239 (Санкт-Петербург), школа 2007 (Москва), школа 1568 (Москва), Академический лицей "Физико-техническая школа" (Санкт-Петербург), Школа им.Горчакова (Санкт-Петербург), Кировский физико-математический лицей (Киров), 57 школа (Москва), Школа "Летово", школа 179 (Москва), школа 1329 (Москва), школа 3 (Березники).

Биология - школа 171 (Москва), школа "Интеллектуал" (Москва), школа 192 (Москва), лицей-интернат 2 (Казань), Физико-математический лицей-интернат (Коми), гимназия 9 (Екатеринбург), Университетская гимназия МГУ, СУНЦ МГУ, лицей 130 (Новосибирск), школа на Юго-Востоке (Москва), школа 25 (Кемерово), лицей 14 (Ижевск), Инженерный лицей НГТУ (Новосибирск), лицей 78 (Набережные Челны).

Химия - Республиканский лицей для одаренных (Саранск), Школа "Летово" (Москва), Вологодский многопрофильный лицей, СУНЦ МГУ, "Школа на Юго-Востоке" (Москва), 57 школа (Москва), школа 1568 (Москва), школа 5 (Челябинск), Лицей 131 (Казань), школа 1589 (Москва), школа 179 (Москва), школа 15 (Москва).