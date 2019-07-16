В Калифорнии один человек погиб и 15 пострадали от взрыва бытового газа

В жилом доме города Мурриета (штат Калифорния) во время ремонтных работ взорвался бытовой газ. Инцидент, в результате которого один человек погиб и еще 15 получили ранения, произошел в понедельник.

Об этом сообщила телекомпания CNN, сославшись на компанию Southern California Gas, которая отвечает за газораспределение на юге Калифорнии. Погибший являлся сотрудником этой компании. Ранее ремонтная бригада отреагировала на сообщение о повреждении газопровода. Когда специалисты прибыли, прогремел взрыв.

Сообщается, что всем пострадавшим медики оказывают необходимую медицинскую помощь. Движение по дорогам в районе ЧП временно перекрыто, пишет ТАСС.