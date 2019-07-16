В Колпине открыто производство могилевских лифтов

В районном городе в 26 километрах от Северной столицы, рожденном на берегах Ижоры еще при жизни императора Петра Первого, лето, вопреки отпускным приметам, 16 июля подарило местному населению еще одно крупное производство.

В Колпине буквально в дни работы VI Форума регионов Союзного государства открылось белорусско-российское сборочное производство могилевского лифтового оборудования. Здесь будут выполняться операции по раскройке и обработке металла, а также сборка готовой продукции.

Правда, производственные линии полноценно заработают только в третьем квартале текущего года. Уровень локализации на заводе составит 30%, а мощность сборочного производства пока не превысит тысячи лифтов в год. Но к концу следующего года предприятие планирует нарастить свой объем до двух тысяч изделий.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, слова которого приводит БЕЛТА, во время церемонии открытия производства обратил внимание, что обе страны связывают не только торговые отношения, но и глубокая кооперация. "В отношениях с Россией у нас присутствует еще один элемент: мы должны идти на единую техническую, промышленную политику, кооперировать производства. Только за этот год открываем второе такое предприятие. Буквально два месяца назад в Москве мы открыли такое же производство, которое соответствует требованиям российского правительства по уровню локализации", - уточнил дипломат.

Изделия нового производства в Колпине будут поставлять на рынки коммерческой, производственной, жилой недвижимости, в том числе для нового строительства, капитального ремонта и замены устаревшего лифтового оборудования в жилом фонде.

По словам гендиректора ООО "МЛМ Нева трейд" Игоря Януковича, емкость петербургского рынка лифтов для нового строительства составляет примерно 4,5 тысячи единиц, капремонта - 1,5-2 тысячи единиц.