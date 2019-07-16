Частные клиники смогут оказывать россиянам медицинскую помощь на этапе диагностики и лечения онкозаболеваний за счет обязательного медстрахования и по тарифам, утвержденным ФФОМС.

Такое частно-государственное партнерство будет реализовано в рамках Нацпроекта "Здравоохранение". Предполагается, что это позволит задействовать технический потенциал частных клиник, оснащенных самым современным оборудованием, и привлечь к выполнению госпрограмм лучшие кадры.

В начале этого года правительство утвердило правила финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу ОМС, оказываемой частными медицинскими организациями. Комментируя это решение, вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что участие частных клиник будет способствовать повышению качества медицинской помощи и ее доступности.

Еще одно направление, в котором частные организации могут выступать наравне с государственными, - создание системы паллиативной помощи.

В создании респираторных центров паллиативной помощи смогут принять участие частные операторы, как это делается в Европе

8 июля вступило в силу новое положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, которое предусматривает взаимодействие медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, общественных и некоммерческих организаций. Система паллиативной помощи, которую уже начали выстраивать в нашей стране, согласно документу включает несколько уровней: поддержку неизлечимо больные получат не только в стационаре-хосписе, паллиативном отделении больницы, доме или отделении сестринского ухода, но также в дневном стационаре и на дому. Для этого в регионах будут сформированы патронажные выездные службы. Кроме того, в структуру паллиативной помощи предстоит включить и центры респираторной поддержки - в ней нуждаются лица с некоторыми видами онкологических заболеваний, пациенты с тяжелой стадией хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и др.

"Сейчас во время обострений такие больные поступают в реанимационные отделения, где их подключают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - пояснил председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины, профессор Георгий Новиков. - Дети, нуждающиеся в ИВЛ, могут находиться в реанимации недели, месяцы. При этом, по сути, такие пациенты - непрофильные для отделения интенсивной терапии. А стоимость одного дня в таком отделении около 20-30 тысяч рублей. Международный опыт говорит, что если наладить дыхательную поддержку дома с помощью переносных аппаратов ИВЛ, количество обострений резко сокращается. Это не только гуманно по отношению к больным, но и позволит сократить расходы на их лечение и высвободить дорогие реанимационные койки".

В создании респираторных центров могли бы принять участие частные операторы, как это делают в европейских странах - Германии, Франции, Греции, Польше.