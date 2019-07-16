В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке

Принятие Киевом закона о государственном языке вызвало озабоченность Организации Объединенных Наций, заявила во вторник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, "даже после устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции".

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав национальных меньшинств Украины для обеспечения надлежащего баланса между защитой прав меньшинств и сохранением государственного языка как инструмента интеграции общества, - передает РИА Новости заявление ДиКарло на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке. - Это должно быть сделано без каких-либо проволочек".

Напомним, что закон вступил в силу сегодня, 16 июля. Он ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя".

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что принятие закона "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей, одобренную резолюцией СБ ООН".

"Мы ведем речь не против украинского языка, а о защите русского, искоренять который киевская власть принялась драконовскими средствами", - передает ТАСС слова российского дипломата.

Ранее в ОБСЕ призвали Киев "учитывать при разработке языкового законодательства права нацменьшинств".