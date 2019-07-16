Новости

В Колпине открыто производство могилевских лифтов 18:36
Лагард покинет пост главы МВФ в сентябре 18:34
В Архангельске поддержали малый бизнес по сносу ветхого жилья 18:34
Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС 18:32
Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" шокирующую сцену 18:29
Капитан российской яхты погиб в Хорватии, упав в море 18:25
Россельхознадзор выявил оформление документов на просроченные проценты 18:22
Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах 18:16
В Госдуме рассказали об ожиданиях от консультаций РФ и США в Женеве 18:16
Вышел новый трейлер фанатского полнометражного фильма по "Ведьмаку" 18:09
Toyota против Илона Маска: японцы готовят свою лунную программу 18:08
Минсельхоз проанализирует последствия массовой гибели пчел 18:06
Петербург и Ленобласть изучат потребности жителей по звонкам с мобильных 18:05
В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке 17:55
В системе ЗАГС по всей России произошел сбой 17:43
Известный дизайнер представила на острове Кижи коллекцию одежды 17:41
Депутаты обсудят обнуление ставки НДС на транзит порожних вагонов 17:33
Объявлена дата единственного показа фильма-концерта Милен Фармер в РФ 17:28
Памфилова назвала "ударом ниже пояса" требование встречи с кандидатами в МГД 17:28
Фото и видео: стартовали съемки продолжения "Тихого места" 17:22
Заемщику вернут часть страховки при погашении кредита 17:13
Меркель и премьер Молдавии прослушали гимны своих стран сидя 17:11
Инженерная олимпиада для школьников войдет в нацпроект "Образование" 17:11
Lada Vesta Cross подорожала 17:00
США располагают в Европе 150 гравитационными атомными бомбами 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 17:55
Рубрика: В мире

В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке

Принятие Киевом закона о государственном языке вызвало озабоченность Организации Объединенных Наций, заявила во вторник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, "даже после устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции".

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав национальных меньшинств Украины для обеспечения надлежащего баланса между защитой прав меньшинств и сохранением государственного языка как инструмента интеграции общества, - передает РИА Новости заявление ДиКарло на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке. - Это должно быть сделано без каких-либо проволочек".

РФ призвала Совет Европы отреагировать на новый закон о языке на Украине

Напомним, что закон вступил в силу сегодня, 16 июля. Он ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя".

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что принятие закона "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей, одобренную резолюцией СБ ООН".

"Мы ведем речь не против украинского языка, а о защите русского, искоренять который киевская власть принялась драконовскими средствами", - передает ТАСС слова российского дипломата.

Ранее в ОБСЕ призвали Киев "учитывать при разработке языкового законодательства права нацменьшинств".

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке
Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне