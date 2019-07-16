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16.07.2019 16:53
Рубрика: В мире

В Португалии 119 человек получили сроки за списывание на экзамене на права

Текст: Алексей Чуриков

Суд португальского города Порту вынес решение по одному из самых громких коррупционных дел страны, связанному с криминальной схемой по получению водительских прав. Всего были осуждены 119 человек, включая инструкторов нескольких городских автошкол, экзаменаторов и собственно самих учеников. Следствию удалось доказать 1124 факта нарушения закона, а действовавшая с 2012 года схема принесла ее организаторам более 600 тысяч евро.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Сам метод обмана оказался крайне прост и не очень изобретателен. Инструкторы либо сами за вознаграждение предлагали "помощь" по сдаче экзаменов ученикам, либо отзывались на просьбы самих учеников, желавших получить права "побыстрее". Перед началом экзамена претендентам выдавались электронные устройства с микрофоном и скрытым наушником, а также небольшая цифровая камера, которую ученик прятал в складках одежды. Видеоизображение с камеры, направленной на экран компьютера, где высвечивались экзаменационные вопросы, по беспроводной сети передавалось на портативные мониторы инструкторов, находившихся неподалеку от места сдачи экзамена.

Далее они просто надиктовывали правильные ответы, а находившиеся в сговоре с ними экзаменаторы закрывали на все это глаза. В результате наиболее суровое наказание понесли именно эти граждане - шестеро были приговорены к реальным срокам тюремного заключения, от 5 до 10 лет. Остальных, включая учеников, приговорили к условным срокам от 1 до 5 лет. Ответственные за контроль деятельности автошкол организации решением суда были оштрафованы на суммы около 100 тысяч евро.

В мире Европа Португалия
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