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16.07.2019 19:41
Рубрика: Экономика

Картель на ладони

В регионах начали борьбу со сговорами при закупках по новым правилам
Текст: Тимур Алиев, Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
В России начали внедрять новые правила проведения электронных торгов. Об этом "РГ" рассказал замруководителя ФАС России Михаил Евраев. Нормы Федерального закона N 71-ФЗ вступили в силу с 1 июля 2019 года. Они ужесточают требования к участникам закупок. По словам Михаила Евраева, регионы сами попросили об этом, а сейчас "звонят и благодарят за весенний пакет поправок".

Теперь срок проведения аукциона - рабочий день за датой окончания рассмотрения заявок. В сфере строительства электронный аукцион (ЭА) проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок. Раньше на это уходило несколько дней, что порождало проблемы с распространением информации. Возникали сговоры между участниками или между заказчиком и кем-то из участников.

- Лучшая борьба - не потом бегать за всеми, а сделать так, чтобы изначально сговора не допустить, - рассказал Михаил Евраев. - Нужно, чтобы у заказчика и участников не было времени на сговор, чтобы заранее не был очерчен круг тех, кто будет принимать участие в ЭА.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Сейчас при Госдуме создана рабочая группа, которая подготовит пакет осенних поправок. Правило четырех часов планируется распространить на все электронные аукционы.

- Наша задача - сделать так, чтобы электронный аукцион начинался сразу по окончании приема заявок, - отметил Михаил Евраев.

Картели - явление для регионов уже привычное. Больше всего их регистрируют при закупках лекарств, в строительной отрасли и на рынке перевозок. В Орловской области по распоряжению прокурора региона даже создали спецгруппу по борьбе с картелями. Первыми в ее сети попались транспортные компании.

- В городе Мценске перевозчики заключили соглашение о повышении цены на проезд на одну и ту же величину - с 17 до 20 рублей, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. - Однако статьей 11 ФЗ "О защите конкуренции" установлен запрет на такие соглашения.

Картели - явление для регионов привычное. Больше всего их регистрируют при закупках лекарств, в строй-отрасли и на рынке перевозок

Материалы были переданы в управление ФАС, которое признало факт нарушения перевозчиками закона и обязало их снизить цены. Аналогичный сговор был вскрыт в Махачкале.

Неприятный сюрприз ожидал горожан в январе - цены подняли с 17 до 23 рублей. Водители говорили, что это инициатива владельцев компаний, а сами они готовы ездить по старому тарифу.

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Более того, они два дня не выходили на линию, протестуя вместе с махачкалинцами. Но результатов акция не возымела. В мэрии Махачкалы лишь развели руками.

Дагестанское УФАС России направило шести перевозчикам предписание об отмене стоимости проезда в размере 23 рублей. Все они были признаны нарушителями Закона "О защите конкуренции".

Пока лишь две компании из шести согласились снизить цены. Три фирмы оспорят решение антимонопольщиков в суде, еще одна не определилась, как ей поступить.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УФАС, в случае неисполнения предписания компании ждут штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, а срок его исполнения будет продлен. В случае повторного неисполнения перевозчикам выпишут новые штрафы и могут лишить лицензии.

Экономика Бизнес
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