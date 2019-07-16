По подсчетам аналитиков, средняя стоимость частного домовладения составляет 4,8 миллиона рублей. Лидером падения стоимости жилья стала Мордовия, где ценник за полгода опустился до 2,29 миллиона рублей. А в Костромской области обрушились цены на деревянные дома возрастом 40-60 лет.
- Если год назад дом с участком в черте Костромы можно было продать за 2,5-3 миллиона рублей, то теперь цена снизилась до 1,8 миллиона, - говорит менеджер агентства недвижимости "Усадьба" Надежда Тихомирова. - Исключение - дома в центре города. Здесь даже развалюху не купить дешевле, чем за три миллиона.
Дом надо содержать: стричь газон, убирать снег... Большинство же после возвращения с работы хотели бы отдыхать. Нанять садовника и дворника может позволить себе далеко не каждый.
В ряде регионов цены почти не изменились. Руководитель ульяновского агентства недвижимости Domatoot Светлана Пономарева сообщила "РГ", что спрос на частные дома сохраняется на уровне прошлых лет.
- Но спрос на коттеджи площадью 500 и более "квадратов" упал практически до нуля, - отмечает эксперт.
Владелец самарского риелторского агентства "Миан" Вячеслав Малкин считает, что спрос на частные резиденции отмечался 5-7 лет назад, а сейчас в основном продаются квартиры.
- Средний дом в Самаре площадью 100 квадратных метров можно купить за 10 миллионов рублей, - говорит он.
При этом в Ростовской области в этом году 57 процентов объема строительства приходится на индивидуальное жилье. Возводят не на продажу, а для себя. Теоретически, можно купить дом за 150-200 тысяч рублей, но в отдаленном хуторе. А в Ростове предлагают "элитные хоромы" в 500 квадратных метров, но за 130 миллионов.
В Воронеже за полгода цены выросли на 4,9 процента. Самый дорогой дом
продается за 101 миллион рублей. Это трехэтажный особняк с венецианской штукатуркой, лепниной и позолотой, баней и бассейном. Покупателей нет уже год.
- Люди неохотно берут дома с отделкой и мебелью, потому что хозяева зачастую сильно завышают стоимость обустройства, - пояснила риелтор Оксана Аникеева.
Коттеджи площадью более 200 метров в Воронеже спросом не пользуются. Цена на приличный дом начинается с 3,5 миллиона рублей.
В Башкирии и Свердловской области дома подорожали на 6,7 и 5,7 процента соответственно. Но рынок стоит, чего не скажешь о квартирах.
- Введение с 1 июля эскроу-счетов вызвало ажиотажный спрос на новостройки, - говорит глава ипотечного бюро Камила Фазлыева. - На рынке наблюдается избыток загородных домов, продаются лишь самые дешевые - стоимостью менее трех миллионов рублей.
Главная проблема - отсутствие подъездных дорог, детсадов и школ, что вынуждает молодые семьи продавать загородные дома и переезжать в город.
Продавцы пошли по пути максимального упрощения проектов. На рынке становится все больше "коробок", непригодных для быстрого заселения, - такое мнение высказал Михаил Хорьков, аналитик Уральской палаты недвижимости.
Если в 2017 году стоимость загородного дома на Среднем Урале составляла 4,12 миллиона рублей, то сейчас она опустилась до 3,34 миллиона. Средняя цена частных домовладений в Дагестане составляет около 7,5 миллиона рублей.
Как рассказал "РГ" директор агентства недвижимости Руслан Исаев, самые дорогие дома в Махачкале, на берегу Каспийского моря. В базе есть предложение о продаже дома площадью 400 квадратных метров за 16 миллионов.
В целом рынок уже выходит из кризиса, в который угодил в 2017 году.