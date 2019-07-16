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С начала 2019 года цены на частные дома в стране выросли едва заметно - на 1,2 процента. Эксперты портала "Мир квартир" отметили падение стоимости индивидуального жилья в 29 регионах. Доступнее, чем полгода назад, стали дома в Мордовии (-6,8%), Псковской области (-5,4%), ЕАО(-5,3%), а также в Орловской (-5,2%) и Омской (-4,9%) областях. Корреспонденты "РГ" выяснили, почему дешевеет домик у озера.
Фото: Михаил Мордасов/ТАСС Фото: Михаил Мордасов/ТАСС
Фото: Михаил Мордасов/ТАСС

По подсчетам аналитиков, средняя стоимость частного домовладения составляет 4,8 миллиона рублей. Лидером падения стоимости жилья стала Мордовия, где ценник за полгода опустился до 2,29 миллиона рублей. А в Костромской области обрушились цены на деревянные дома возрастом 40-60 лет.

- Если год назад дом с участком в черте Костромы можно было продать за 2,5-3 миллиона рублей, то теперь цена снизилась до 1,8 миллиона, - говорит менеджер агентства недвижимости "Усадьба" Надежда Тихомирова. - Исключение - дома в центре города. Здесь даже развалюху не купить дешевле, чем за три миллиона.

Фото: iStock
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Дом надо содержать: стричь газон, убирать снег... Большинство же после возвращения с работы хотели бы отдыхать. Нанять садовника и дворника может позволить себе далеко не каждый.

В ряде регионов цены почти не изменились. Руководитель ульяновского агентства недвижимости Domatoot Светлана Пономарева сообщила "РГ", что спрос на частные дома сохраняется на уровне прошлых лет.

- Но спрос на коттеджи площадью 500 и более "квадратов" упал практически до нуля, - отмечает эксперт.

Владелец самарского риелторского агентства "Миан" Вячеслав Малкин считает, что спрос на частные резиденции отмечался 5-7 лет назад, а сейчас в основном продаются квартиры.

- Средний дом в Самаре площадью 100 квадратных метров можно купить за 10 миллионов рублей, - говорит он.

При этом в Ростовской области в этом году 57 процентов объема строительства приходится на индивидуальное жилье. Возводят не на продажу, а для себя. Теоретически, можно купить дом за 150-200 тысяч рублей, но в отдаленном хуторе. А в Ростове предлагают "элитные хоромы" в 500 квадратных метров, но за 130 миллионов.

В Воронеже за полгода цены выросли на 4,9 процента. Самый дорогой дом

продается за 101 миллион рублей. Это трехэтажный особняк с венецианской штукатуркой, лепниной и позолотой, баней и бассейном. Покупателей нет уже год.

- Люди неохотно берут дома с отделкой и мебелью, потому что хозяева зачастую сильно завышают стоимость обустройства, - пояснила риелтор Оксана Аникеева.

Коттеджи площадью более 200 метров в Воронеже спросом не пользуются. Цена на приличный дом начинается с 3,5 миллиона рублей.

В Башкирии и Свердловской области дома подорожали на 6,7 и 5,7 процента соответственно. Но рынок стоит, чего не скажешь о квартирах.

- Введение с 1 июля эскроу-счетов вызвало ажиотажный спрос на новостройки, - говорит глава ипотечного бюро Камила Фазлыева. - На рынке наблюдается избыток загородных домов, продаются лишь самые дешевые - стоимостью менее трех миллионов рублей.

Главная проблема - отсутствие подъездных дорог, детсадов и школ, что вынуждает молодые семьи продавать загородные дома и переезжать в город.

Фото: Пресс-служба корпорации "Баркли"
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Продавцы пошли по пути максимального упрощения проектов. На рынке становится все больше "коробок", непригодных для быстрого заселения, - такое мнение высказал Михаил Хорьков, аналитик Уральской палаты недвижимости.

Если в 2017 году стоимость загородного дома на Среднем Урале составляла 4,12 миллиона рублей, то сейчас она опустилась до 3,34 миллиона. Средняя цена частных домовладений в Дагестане составляет около 7,5 миллиона рублей.

Как рассказал "РГ" директор агентства недвижимости Руслан Исаев, самые дорогие дома в Махачкале, на берегу Каспийского моря. В базе есть предложение о продаже дома площадью 400 квадратных метров за 16 миллионов.

В целом рынок уже выходит из кризиса, в который угодил в 2017 году.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ольга Бухарова
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