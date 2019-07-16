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16.07.2019 20:34
Рубрика: В мире

Негде присесть

В столице Италии туристам запретили приближаться к фонтану Треви и Испанской лестнице
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Власти Рима, сетующие на то, что город задыхается от чрезмерного наплыва туристов, превзошли сами себя, дополнив правила для иностранных туристов новыми, еще более неожиданными запретами.
По новым правилам туристов ждет штраф от 150 евро, если они присядут у римского фонтана Треви. Фото: Юрий Лепский/РГ По новым правилам туристов ждет штраф от 150 евро, если они присядут у римского фонтана Треви. Фото: Юрий Лепский/РГ
По новым правилам туристов ждет штраф от 150 евро, если они присядут у римского фонтана Треви. Фото: Юрий Лепский/РГ

В начале туристического сезона столичная мэрия выпустила свод правил хорошего тона, нацеленных на борьбу, по их мнению, с зашкаливающим уровнем бескультурья и асоциальным поведением со стороны туристов и местных жителей. Впервые за 73 года столичная администрация одобрила текст, в котором удалось отразить практически все болевые точки Рима. Так, наряду с вполне ожидаемым запретом на перекусы, на появление на улицах Вечного города в наряде римского центуриона вблизи исторических памятников и на купание в местных фонтанах, появилось также несколько весьма экзотических запретов.

В частности, отныне по Риму нельзя будет ходить топлес, передвигаться с чемоданами по ступенькам исторических памятников, а также касаться губами металлических фонтанчиков для питья. Пить из них рекомендуется "по-римски", положив палец под носик фонтана так, чтобы вода потекла дугой, что позволит избежать соприкосновения с металлическим отверстием.

Фото: REUTERS
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В начале этой недели римские власти решили пойти еще дальше, по сути, запретив путешественникам приближаться к главным достопримечательностям, ради которых туристы, собственно говоря, и приезжают в Вечный город. Согласно новым правилам, получившим название "антисидение", впредь нельзя сидеть, карабкаться и лежать на ступеньках исторических памятников. Так, к примеру, запрещено садиться на бортик фонтана Треви, а также на знаменитые ступеньки Испанской лестницы, на которых в легендарном фильме "Римские каникулы" беззаботно ела свое джелато Одри Хепберн. Штраф за нарушения правил будет варьироваться от 150 до 450 евро.

Учитывая, что в Риме практически нет скамеек, власти, фактически, ненавязчиво подталкивают утомленных солнцем туристов проводить свой досуг в местных кафе и ресторанах. Всю серьезность своих намерений власти итальянской столицы наглядно продемонстрировали в минувшие выходные, ограничив на несколько часов доступ туристов к фонтану Треви. Путешественников попросту выставили за желтую разделительную линию.

Дело дошло до того, что полицейские предлагали выстроиться им в очередь, чтобы сфотографироваться у главной римской достопримечательности. Несмотря на чрезмерно скованную ситуацию, путешественники упорно продолжали бросать монетки в фонтан издалека. Те, что не долетали до воды, полицейские поднимали и заботливо докидывали самостоятельно.

В мире Европа Италия
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