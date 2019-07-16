Власти Рима, сетующие на то, что город задыхается от чрезмерного наплыва туристов, превзошли сами себя, дополнив правила для иностранных туристов новыми, еще более неожиданными запретами.

В начале туристического сезона столичная мэрия выпустила свод правил хорошего тона, нацеленных на борьбу, по их мнению, с зашкаливающим уровнем бескультурья и асоциальным поведением со стороны туристов и местных жителей. Впервые за 73 года столичная администрация одобрила текст, в котором удалось отразить практически все болевые точки Рима. Так, наряду с вполне ожидаемым запретом на перекусы, на появление на улицах Вечного города в наряде римского центуриона вблизи исторических памятников и на купание в местных фонтанах, появилось также несколько весьма экзотических запретов.

В частности, отныне по Риму нельзя будет ходить топлес, передвигаться с чемоданами по ступенькам исторических памятников, а также касаться губами металлических фонтанчиков для питья. Пить из них рекомендуется "по-римски", положив палец под носик фонтана так, чтобы вода потекла дугой, что позволит избежать соприкосновения с металлическим отверстием.

В начале этой недели римские власти решили пойти еще дальше, по сути, запретив путешественникам приближаться к главным достопримечательностям, ради которых туристы, собственно говоря, и приезжают в Вечный город. Согласно новым правилам, получившим название "антисидение", впредь нельзя сидеть, карабкаться и лежать на ступеньках исторических памятников. Так, к примеру, запрещено садиться на бортик фонтана Треви, а также на знаменитые ступеньки Испанской лестницы, на которых в легендарном фильме "Римские каникулы" беззаботно ела свое джелато Одри Хепберн. Штраф за нарушения правил будет варьироваться от 150 до 450 евро.

Учитывая, что в Риме практически нет скамеек, власти, фактически, ненавязчиво подталкивают утомленных солнцем туристов проводить свой досуг в местных кафе и ресторанах. Всю серьезность своих намерений власти итальянской столицы наглядно продемонстрировали в минувшие выходные, ограничив на несколько часов доступ туристов к фонтану Треви. Путешественников попросту выставили за желтую разделительную линию.

Дело дошло до того, что полицейские предлагали выстроиться им в очередь, чтобы сфотографироваться у главной римской достопримечательности. Несмотря на чрезмерно скованную ситуацию, путешественники упорно продолжали бросать монетки в фонтан издалека. Те, что не долетали до воды, полицейские поднимали и заботливо докидывали самостоятельно.