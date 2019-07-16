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16.07.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве составили рейтинг антивирусов 2019

Текст: Марина Гусенко
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний ICRT подвели черту под очередным исследованием антивирусов для Windows и Mac.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Была оценена способность антивирусов противостоять вредоносным программам. Также эксперты выяснили, удобны ли антивирусы при использовании. Аналогичные исследования антивирусов делаются ежегодно и публикуются в 50 странах мира.

Фото: iStock
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Последнее исследование было проведено в 2018 году. Для него были собраны свежайшие версии вредоносных программ в интернете в 40 точках мира. На них и были испытаны антивирусы.

Всего было протестировано 35 платных и бесплатных антивирусов от 19 производителей, 10 из них - для iOS, 25 - для Windows. Каждую программу проверяли по 365 показателям безопасности и качества. В том числе исследовалось, как они могут бороться с разными видами вирусов, червей и троянскими программами.

По словам замруководителя Роскачества Ильи Лоевского, в год появляется по 90 миллионов вредоносных программ, распространяющихся по разным каналам, в том числе, по электронной почте. Самые распространенные из них - трояны, программы-шпионы и программы-шифровальщики.

Фото: iStock
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Заражение ими может привести к потере персональных и платежных данных, что чревато вымогательством денег, потерей работоспособности компьютера или локальной сети.

Подробности исследования и названия лучших антивирусов можно прочитать на сайте Роскачества.

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