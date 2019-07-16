В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба

В сообщении ведомства отмечается, что хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах с полками.

"Покупая продукцию, внимательно читайте этикетку. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации продукта. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб - считается свежим на протяжении 36 часов с момента выпекания", - говорится в сообщении.

Покупать хлеб россиянам советуют в стационарных предприятиях торговли. А вот хранить продукт дома нельзя в полиэтиленовых пакетах, а лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке. Если на корке появились признаки плесневения, употреблять в пищу такой хлеб не стоит, советуют в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что с 21 июня по 5 июля 2019 года в регионах прошла "горячая линия" по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий. Больше всего было вопросов о качестве и безопасности продукции (28,5 процента от общего числа консультаций по России). На втором месте по числу вопросов оказалась тема информирования потребителей об адресах и других контактах, куда необходимо обращаться, в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта и нарушений правил продажи (20,1 процента от общего числа консультаций). На третьем месте - обращения, связанные с маркировкой хлебобулочных изделий и кондитерской продукции (16,2 процента от общего числа консультаций).