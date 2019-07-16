В России предложили ввести ЕГЭ по экологии

- Общественный совет поддержал предложение включить экологию в школьную программу. Теперь это решение надо продвигать, - цитирует информагентство Федорова. - Требование экологической компетенции выпускников обозначено в образовательном стандарте (ФГОС). Однако действующая в школах предметная сетка не обеспечивает выполнение этого требования.

По словам члена общественного совета Минприроды, сейчас экология не входит в пул естественных наук, а находится в предметной области - "физкультура, экология и ОБЖ".

- Введение предмета "Экология и устойчивое развитие" обеспечит соблюдение образовательного стандарта. Кроме того, необходимо будет ввести ЕГЭ по предмету, - заявил Федоров. - Это будет действенным ответом страны в направлении адаптации ко все более быстро меняющемуся миру.

Новый предмет предлагается ввести как годичный курс.

Справка "РГ"

В действующем образовательном стандарте для старшей школы (10-11 класс) экологические компетенции выходят также в курс географии и биологии. В частности, требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать "сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем".

Старшие школьники, которые будут проходить географию на углубленном уровне, должны будут уметь "проводить географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов".

В предметной области "Биология", к примеру, есть такое требование: "сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения".

Нужен ли отдельный предмет и экзамен? "РГ" в ближайшее время опубликует мнения экспертов.