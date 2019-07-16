В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Новости

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края 12:30
Подарок от Ротару пополнил копилку "Славянского базара в Витебске" 12:26
В Госдуме оценили выводы ФРГ о готовящемся Россией "ударе" 12:24
Подозреваемого во взятке судью привлекут к уголовной ответственности 12:18
Ученые рассказали, в каком месте на теле жир безопаснее для здоровья 12:12
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали 725 человек 12:11
Три косатки из "китовой тюрьмы" выпущены на свободу 12:06
В Поморье добыли уникальный лимонный алмаз 12:00
В мире есть Tesla Model S почти с миллионным пробегом 12:00
В Петербурге на реке Новой спасли выводок утят 11:54
Андрей Воробьев представил нового прокурора Подмосковья 11:50
На Кубани в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека 11:49
Социальное такси в Москве поедет быстрее 11:48
В Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах 11:43
В подмосковном лесу нашли останки младенца 11:40
В Казани пройдет киберспортивный турнир по FIFA 11:32
Похитившая 160 млн рублей свердловчанка скрылась за границей 11:31
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте 11:25
Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае 11:23
"Промышленный" поезд запустили на Кольцевой линии московского метро 11:22
В Башкирии отказавшая в помощи больному фельдшер уволилась 11:22
Месси устроил себе романтический отдых на Карибах 11:06
Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи 11:05
У итальянских фашистов нашли ракету "воздух-воздух" 11:04
Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 12:24
Рубрика: Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Текст: Евгений Гайва
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Сезон в сахарной отрасли начинается в августе и длится по июль, цены в конце сезона обычно идут вверх, а этот сезон не таков", - рассказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

Сахар типичный сырьевой товар, и ценам на него присуща высокая волатильность, пояснил он. Типичная сезонность в опте - рост цен с января по июль и снижение с августа по ноябрь.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара

"Такая сезонность наблюдалась практически всегда, кроме этого сезона. Нетипичным в завершающемся сезоне было длительное и существенное снижение цен в опте с октября по начало июля", - отметил эксперт.

В последние дни в ряде регионов начался небольшой рост оптовых цен, но он, вероятно, будет незначительным и скоротечным (2-3 недели), добавил он.

По данным Росстата, в мае цена на сахар в опте была 32,2 рубля за килограмм, сказал Иванов. "Цены бывали выше, бывали и ниже за последние пять лет (в диапазоне 24,5 - 45,1 рубля за килограмм с НДС). Так, в январе 2018 года, например, была цена 25,1 рубля за килограмм", - сказал эксперт. Нарушение сезонности связано с перепроизводством сахара и сложностями вывоза продукта на экспорт.

Цены снижаются не только в опте, но и в рознице, правда, не настолько заметно. "Оптовые цены уронили, а розница лишь немного подвинулась и оставила маржу себе", - уточнил эксперт.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Роспотребнадзор обнаружил 29 тонн плохих продуктов в детских лагерях

Ранее РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) сообщил о снижении оптовых цен на сахар до пятилетнего минимума. В ноябре, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь, 1 кг стоил в среднем 37 рублей, в июне - уже 26,9 рубля, приводятся данные в сообщении.

По данным Минсельхоза, белый свекловичный сахар по состоянию на 11 июля 2019 года стоит 27,98 рубля за килограмм, что на 6,8 процента ниже показателя на аналогичную даты прошлого года.По данным Росстата, с января 1 килограмм сахара в рознице магазинах подешевел на 3,79 рубля. В июне он стоил в среднем 43,19 рубля. Но по сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6 процента.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля
Украинские военные по ошибке уничтожили собственные позиции на Донбассе