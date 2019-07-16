В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Сезон в сахарной отрасли начинается в августе и длится по июль, цены в конце сезона обычно идут вверх, а этот сезон не таков", - рассказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

Сахар типичный сырьевой товар, и ценам на него присуща высокая волатильность, пояснил он. Типичная сезонность в опте - рост цен с января по июль и снижение с августа по ноябрь.

"Такая сезонность наблюдалась практически всегда, кроме этого сезона. Нетипичным в завершающемся сезоне было длительное и существенное снижение цен в опте с октября по начало июля", - отметил эксперт.

В последние дни в ряде регионов начался небольшой рост оптовых цен, но он, вероятно, будет незначительным и скоротечным (2-3 недели), добавил он.

По данным Росстата, в мае цена на сахар в опте была 32,2 рубля за килограмм, сказал Иванов. "Цены бывали выше, бывали и ниже за последние пять лет (в диапазоне 24,5 - 45,1 рубля за килограмм с НДС). Так, в январе 2018 года, например, была цена 25,1 рубля за килограмм", - сказал эксперт. Нарушение сезонности связано с перепроизводством сахара и сложностями вывоза продукта на экспорт.

Цены снижаются не только в опте, но и в рознице, правда, не настолько заметно. "Оптовые цены уронили, а розница лишь немного подвинулась и оставила маржу себе", - уточнил эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) сообщил о снижении оптовых цен на сахар до пятилетнего минимума. В ноябре, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь, 1 кг стоил в среднем 37 рублей, в июне - уже 26,9 рубля, приводятся данные в сообщении.

По данным Минсельхоза, белый свекловичный сахар по состоянию на 11 июля 2019 года стоит 27,98 рубля за килограмм, что на 6,8 процента ниже показателя на аналогичную даты прошлого года.По данным Росстата, с января 1 килограмм сахара в рознице магазинах подешевел на 3,79 рубля. В июне он стоил в среднем 43,19 рубля. Но по сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6 процента.