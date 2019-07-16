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16.07.2019 14:29
Рубрика: Общество

В вузах появится золотая медаль для выпускников

Текст: Ирина Ивойлова
Золотую медаль за отличное окончание вузов собирается выдавать выпускникам Следственный комитет России. Проект документа об этом сейчас проходит общественное обсуждение.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Требования строгие - выпускник должен иметь одни пятерки, включая все промежуточные аттестации и дифференцированные зачеты, на отлично писать курсовые работы, учиться на бюджете в специалитете или магистратуре. Если документ будет принят, новшества могут коснуться Академии Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас выпускники разных вузов получают лишь дипломы - обычные или красные, "с отличием". При этом круглым отличником быть не обязательно, главное, чтобы пятерок было не меньше 75 процентов и госэкзамен был сдан на "отлично". Таких выпускников обычно бывает от 5 до 7 процентов.

Золотых медалей в вузах никогда не выдавалось, были и есть нагрудные знаки в виде ромба. Правда, выдавать их сегодня вузы не обязаны. В 2016 году был отменен приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 8 апреля 1961 г. N 123 "О введении нагрудных академических знаков для окончивших советские высшие учебные заведения", который разъяснял, какими должны быть знаки для разных типов вузов. Строго говоря, если следовать букве закона, до этого времени на них должен был быть герб Советского Союза - страны, которой давно нет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Все вузы в 60-х годах были разделены на семь групп - университеты, медицинские, сельскохозяйственные, технические, педагогические и библиотечные, вузы искусства. Еще одна группа - юридические, экономические, физкультурные и другие гуманитарные. Плюс отдельно к списку - партийные, профсоюзные школы, институты марксизма-ленинизма. Отличались нагрудные знаки разных вузов цветом эмали и небольшими деталями. Нагрудный знак обязательно должен был быть "в коробочке, облицованной темно-бордовым ледерином, на шелковой подушке". Что такое ледерин? Водостойкий материал на тканевой или бумажной основе, имитирующий кожу.

К слову, цена на нагрудные знаки советских времен с гербом СССР в нумизматических магазинах доходит до 11 -12 тысяч рублей.

Общество Образование Правительство Следственный комитет Большая перемена с Ириной Ивойловой
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