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16.07.2019 09:45
Рубрика: Спорт

Ватерполистки РФ разгромили команду Южной Кореи, но дали ей почувствовать игру

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Женская сборная России по водному поло разгромила команду Южной Кореи во втором матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу. Встреча завершилась со счетом 30:1 в пользу наших спортсменок.
Евгения Иванова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Евгения Иванова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Евгения Иванова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Единственный гол забила 17-летняя Дасыль Кюн, тем самым выполнив задачу-минимум, которая стояла перед хозяйкам турнира. Еще до старта соревнований они заявили, что их цель - забить хотя бы один гол.

Фото: РИА Новости
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Дело в том, что сборная Южной Кореи состоит не из профессиональных игроков, а из пловчих на короткие и средние дистанции. Команду сформировали специально под домашний ЧМ. В рамках подготовки к соревнованиям девушки провели всего шесть матчей. Их соперниками были школьники, занимающиеся в секциях по водному поло.

Но как только они вышли играть на серьезный уровень в рамках ЧМ, тут же проиграли сборной Венгрии с рекордным счетом для мировых первенств 0:64.

Поэтому, забив в ворота сборной России гол, Дасыль Кюн и ее подруги по команде не смогли сдержать слез.

- Это был очень эмоциональный момент для всех нас, - заявила автор исторического достижения. - Я же начала заниматься водным поло всего месяц назад. Я посвящаю этот гол всем игрокам и тренерам. Без них у меня бы ничего не получилось. Это общая заслуга.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Россиянки, в свою очередь, отметили, что не стремились побить рекорд, установленный ватерполистками из Венгрии. Об этом журналистам рассказала Евгения Иванова, которая в составе нашей сборной выигрывала "бронзу" чемпионатов мира и Олимпийских игр.

- Наша задача - оставаться в тонусе перед встречей с Венгрией. Поэтому перед матчем мы провели тренировку, то есть играли под нагрузкой. Отрабатывали технические моменты, в воротах у нас стоял резервный голкипер Евгения Головина, - сообщила Иванова. - Что касается спортсменок из Южно Кореи, то дали им почувствовать игру, не издеваясь над ними. Они все юные, неопытные. Хотелось привить им любовь к спорту. Они хотели забросить на турнире хотя бы один мяч. Им удалось. Мы за них искренне порадовались.

Спорт Виды спорта Водный спорт Спорт Виды спорта Командный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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