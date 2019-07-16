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16.07.2019 18:09
Рубрика: Власть

Двойник исключен

Верховный суд разъяснил, как проводить реформу кассаций и апелляций
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России утвердил два постановления, разъясняющие тонкости проведения судебной реформы.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Напомним, с 1 октября пересмотром вступивших в законную силу судебных решений будут заниматься специально созданные для этого девять кассационных судов общей юрисдикции и один кассационный военный суд. "Кассационные инстанции выделены в самостоятельные суды и удалены от места вынесения обжалованных решений. В итоге, вступившие в силу приговоры будут обжаловаться в кассационных судах, расположенных в других регионах. Это укрепит гарантии независимости судебной системы и объективности рассмотрения дел", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: istockphoto.com
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Кроме того, по его словам, с началом действия новых судов вводится так называемся сплошная кассация: рассматриваться будут абсолютно все поступившие жалобы.

"Сейчас действует выборочная кассация: суд принимает к рассмотрению только специально отобранные жалобы, в которых, на взгляд суда, есть повод для изучения вопроса, - говорит Владимир Груздев. - Соответственно, юристам при подаче такой жалобы необходимо выдвигать дополнительную аргументацию. С 1 октября система изменится. К этой дате в судебной системе ведется серьезная подготовка, в том числе готовятся разъяснения для судей по порядку рассмотрения дел новыми судами". Он напомнил, что недавно пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее порядок рассмотрения уголовных дел в кассационных инстанциях.

Сейчас приняты два постановления, разъясняющие некоторые вопросы, связанные с рассмотрением гражданских и административных споров в апелляционных и кассационных инстанциях.

Помимо создания отдельных судов и введения сплошной кассации, есть и другие важные нововведения. Например, меняются штрафы за нарушения в зале суда. Также в исках обязательно должны быть указаны уникальные данные ответчика, например ИНН или СНИЛС, чтобы потом, в случае победы, не возникло трудностей при взыскании долга. Раньше порой случалась путаница: приставы приходили к двойникам штрафников, людям, чьи инициалы и даты рождения совпадали с проигравшими суд. Компьютеры указывали не на тех.

С 1 октября в исках должны быть указаны уникальные идентификаторы ответчика: ИНН, СНИЛС и т.п. Чтобы избежать проблем с взысканием долга, штрафа

Но с процедурной точки зрения возникают некоторые вопросы по поводу переходного периода: как, к примеру, после 1 октября быть с делами, которые уже рассматриваются?

Фото: Сергей Михеев.
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"Является важным, что Верховный суд четко разграничивает период действия старых и новых норм процессуальных кодексов, - пояснил адвокат Вячеслав Голенев. - В частности, следует обратить внимание на разъяснения о сохранении всего того уровня гарантий для участников судопроизводства, который предусматривался старыми, "дореформенными", процессуальными нормами, если их иск был подан до вступления в силу новых норм".

Например, если в исковом заявлении, поступившем до 1 октября, не указаны индивидуальные идентификаторы ответчика - тот же ИНН, - заявление все равно примут.

Также, по словам Вячеслава Голенева, в порядке сплошной кассации будут проверяться те жалобы, которые поданы после даты начала действия новых кассационных судов. В порядке выборочной, то есть "старой" кассации, проверят те жалобы, которые поданы и еще будут поданы до дня начала деятельности новых кассационных судов.

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