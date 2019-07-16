Большая часть документа содержит разъяснения, крайне важные скорее для специалистов. Но есть вопросы, интересные широкому кругу граждан.

Как рассказала судья Верховного суда России Наталья Павлова, вопросы применения международного частного права возникают при рассмотрении судами споров самых различных категорий. Например, это дела, связанные с защитой интересов иностранных инвесторов. Но с помощью международных норм подчас приходится разбираться и в совершенно земных вопросах, скажем, спорах при неудачных покупках в иностранных интернет-магазинах.

Еще вспоминать иностранные законы приходится при заключении браков россиян с иностранцами, а также в ситуациях, связанных с причинением вреда нашему гражданину за границей. Как поясняет документ, суды применяют нормы международного частного права, когда участником гражданско-правового отношения является иностранное лицо. Либо, если в деле появляется какой-то иностранный элемент, например, объект гражданских прав находится за границей.

"Международное частное право впервые стало предметом постановления пленума Верховного суда РФ", - отметила Наталья Павлова.

Она подчеркнула, что документ является результатом обобщения правовых позиций, которые сформировались в судебной практике нашей страны за предыдущие десятилетия.

Одно из резонансных разъяснений связано с покупками через интернет у заграничных продавцов. Это может быть онлайн-магазин или торговый сайт крупной транснациональной корпорации, в любом случае - покупателя и продавца разделяют границы. По каким правилам рассматривать спор, если нашему человеку причинят обиду? Теперь в спорах по поводу таких покупок можно будет применять российские нормы о защите прав потребителей. Это значит, например, что с продавца можно будет взыскать дополнительный штраф за невыполнение добровольно законных требований покупателя, а суд начислит еще 50 процентов сверху от взысканной суммы.

Пленум детально разъясняет нижестоящим судам, на что ориентироваться при решении вопроса, нормы права какой страны применимы.

"Если иностранный производитель распространяет продукцию с территории своей страны через интернет или с помощью каталогов для заказа, суд вправе применить защиту прав потребителя, предоставляемую нормами российского права", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Требования можно распространить на компании, которые, как сказано в документе, любыми способами направляют свою деятельность "на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потребителя".

Например, сайт в интернете на русском языке уже будет свидетельством, что наших покупателей ждут. Другой признак - цены в рублях. Уважая нашу валюту, продавец обязан уважать и наши законы.

"Сайт в сети интернет может рассматриваться как ориентированный на российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта, у российских пользователей сети интернет)", - говорится в документе.

Поэтому даже реклама иностранного сайта на российских ресурсах - повод заставить продавца соблюдать наши нормы. В целом, как обратила внимание судья Верховного суда России Наталья Павлова, количество споров с участием иностранных лиц в РФ в последние годы неуклонно растет. По ее словам, с 2010 года количество только экономических споров с участием иностранных лиц возросло более чем в шесть раз.

"Показательно, что процент выигранных иностранными участниками дел в судах РФ составляет более 60 процентов. Этот показатель свидетельствует об отсутствии пронационального уклона", - говорит судья Верховного суда.

Иными словами, суды не защищают российскую сторону только на том основании, что она российская. Победить в споре должен тот, кто прав по закону. Любопытно, что, как отмечают специалисты, в 70 процентах споров с участием иностранной стороны побеждают истцы. Не имеет значения, российская или иностранная сторона подала иск. Кто затеял процесс, тот с большой долей вероятности выиграет. Это значит, что жалуются в подобных случаях в основном по делу.

Председатель Арбитражного суда Курской области Владимир Захаров в ходе обсуждения подчеркнул не только пользу от содержания документа, но и его удобную форму. "На конкретных, четких примерах показан алгоритм выбора правовых норм", - отметил он.

В свою очередь Владимир Груздев также согласен с тем, что принятое постановление пленума Верховного суда разъясняет важные вопросы, касающиеся разграничения применения норм международного и российского права.