Новости

Анна Кузнецова: Нам нужно хорошее детское и молодежное кино 20:01
"Роскосмос" сообщил, почему "Протон-М" задержался на старте 19:59
На митинг оппозиции на Трубной площади пришло 15 человек 19:58
Турецкие отели снизили цены для россиян 19:48
Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку 19:26
Вице-премьер Италии заявил о покушении на него, готовившемся украинцами 19:24
Мосгоризбирком: все жалобы кандидатов в депутаты МГД отработаны 19:08
В Краснодарском крае открылся форум "Казачье единство-2019" 19:02
В Москве ребенок пострадал в результате наезда велосипедиста 18:47
В Германии предложили в два раза сократить число больниц 18:43
В Колпине открыто производство могилевских лифтов 18:36
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ 18:34
В Архангельске поддержали малый бизнес по сносу ветхого жилья 18:34
Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС 18:32
Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" шокирующую сцену 18:29
Капитан российской яхты погиб в Хорватии, упав в море 18:25
Россельхознадзор выявил оформление документов на просроченные проценты 18:22
Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах 18:16
В Госдуме рассказали об ожиданиях от консультаций РФ и США в Женеве 18:16
Вышел новый трейлер фанатского полнометражного фильма по "Ведьмаку" 18:09
Toyota против Илона Маска: японцы готовят свою лунную программу 18:08
Минсельхоз проанализирует последствия массовой гибели пчел 18:06
Петербург и Ленобласть изучат потребности жителей по звонкам с мобильных 18:05
В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке 17:55
В системе ЗАГС по всей России произошел сбой 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 19:00
Рубрика: Власть

Покупатель прав. Теперь на русском

Верховный суд заставит иностранные интернет-магазины выплачивать штрафы россиянам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России "О применении норм международного частного права судами РФ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большая часть документа содержит разъяснения, крайне важные скорее для специалистов. Но есть вопросы, интересные широкому кругу граждан.

Как рассказала судья Верховного суда России Наталья Павлова, вопросы применения международного частного права возникают при рассмотрении судами споров самых различных категорий. Например, это дела, связанные с защитой интересов иностранных инвесторов. Но с помощью международных норм подчас приходится разбираться и в совершенно земных вопросах, скажем, спорах при неудачных покупках в иностранных интернет-магазинах.

Еще вспоминать иностранные законы приходится при заключении браков россиян с иностранцами, а также в ситуациях, связанных с причинением вреда нашему гражданину за границей. Как поясняет документ, суды применяют нормы международного частного права, когда участником гражданско-правового отношения является иностранное лицо. Либо, если в деле появляется какой-то иностранный элемент, например, объект гражданских прав находится за границей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Верховный суд разъяснил, как проводить реформу кассаций и апелляций

"Международное частное право впервые стало предметом постановления пленума Верховного суда РФ", - отметила Наталья Павлова.

Она подчеркнула, что документ является результатом обобщения правовых позиций, которые сформировались в судебной практике нашей страны за предыдущие десятилетия.

Одно из резонансных разъяснений связано с покупками через интернет у заграничных продавцов. Это может быть онлайн-магазин или торговый сайт крупной транснациональной корпорации, в любом случае - покупателя и продавца разделяют границы. По каким правилам рассматривать спор, если нашему человеку причинят обиду? Теперь в спорах по поводу таких покупок можно будет применять российские нормы о защите прав потребителей. Это значит, например, что с продавца можно будет взыскать дополнительный штраф за невыполнение добровольно законных требований покупателя, а суд начислит еще 50 процентов сверху от взысканной суммы.

Пленум детально разъясняет нижестоящим судам, на что ориентироваться при решении вопроса, нормы права какой страны применимы.

"Если иностранный производитель распространяет продукцию с территории своей страны через интернет или с помощью каталогов для заказа, суд вправе применить защиту прав потребителя, предоставляемую нормами российского права", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Требования можно распространить на компании, которые, как сказано в документе, любыми способами направляют свою деятельность "на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потребителя".

Например, сайт в интернете на русском языке уже будет свидетельством, что наших покупателей ждут. Другой признак - цены в рублях. Уважая нашу валюту, продавец обязан уважать и наши законы.

"Сайт в сети интернет может рассматриваться как ориентированный на российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта, у российских пользователей сети интернет)", - говорится в документе.

Поэтому даже реклама иностранного сайта на российских ресурсах - повод заставить продавца соблюдать наши нормы. В целом, как обратила внимание судья Верховного суда России Наталья Павлова, количество споров с участием иностранных лиц в РФ в последние годы неуклонно растет. По ее словам, с 2010 года количество только экономических споров с участием иностранных лиц возросло более чем в шесть раз.

"Показательно, что процент выигранных иностранными участниками дел в судах РФ составляет более 60 процентов. Этот показатель свидетельствует об отсутствии пронационального уклона", - говорит судья Верховного суда.

Фото: Istock
Как вернуть задаток после отказа покупать квартиру

Иными словами, суды не защищают российскую сторону только на том основании, что она российская. Победить в споре должен тот, кто прав по закону. Любопытно, что, как отмечают специалисты, в 70 процентах споров с участием иностранной стороны побеждают истцы. Не имеет значения, российская или иностранная сторона подала иск. Кто затеял процесс, тот с большой долей вероятности выиграет. Это значит, что жалуются в подобных случаях в основном по делу.

Председатель Арбитражного суда Курской области Владимир Захаров в ходе обсуждения подчеркнул не только пользу от содержания документа, но и его удобную форму. "На конкретных, четких примерах показан алгоритм выбора правовых норм", - отметил он.

В свою очередь Владимир Груздев также согласен с тем, что принятое постановление пленума Верховного суда разъясняет важные вопросы, касающиеся разграничения применения норм международного и российского права.

Власть Право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вице-премьер Италии заявил о покушении на него, готовившемся украинцами
Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке