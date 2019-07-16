Взыскать долги можно будет удаленно

Новости

В Колпине открыто производство могилевских лифтов 18:36
Лагард покинет пост главы МВФ в сентябре 18:34
В Архангельске поддержали малый бизнес по сносу ветхого жилья 18:34
Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС 18:32
Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" шокирующую сцену 18:29
Капитан российской яхты погиб в Хорватии, упав в море 18:25
Россельхознадзор выявил оформление документов на просроченные проценты 18:22
Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах 18:16
В Госдуме рассказали об ожиданиях от консультаций РФ и США в Женеве 18:16
Вышел новый трейлер фанатского полнометражного фильма по "Ведьмаку" 18:09
Toyota против Илона Маска: японцы готовят свою лунную программу 18:08
Минсельхоз проанализирует последствия массовой гибели пчел 18:06
Петербург и Ленобласть изучат потребности жителей по звонкам с мобильных 18:05
В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке 17:55
В системе ЗАГС по всей России произошел сбой 17:43
Известный дизайнер представила на острове Кижи коллекцию одежды 17:41
Депутаты обсудят обнуление ставки НДС на транзит порожних вагонов 17:33
Объявлена дата единственного показа фильма-концерта Милен Фармер в РФ 17:28
Памфилова назвала "ударом ниже пояса" требование встречи с кандидатами в МГД 17:28
Фото и видео: стартовали съемки продолжения "Тихого места" 17:22
Заемщику вернут часть страховки при погашении кредита 17:13
Меркель и премьер Молдавии прослушали гимны своих стран сидя 17:11
Инженерная олимпиада для школьников войдет в нацпроект "Образование" 17:11
Lada Vesta Cross подорожала 17:00
США располагают в Европе 150 гравитационными атомными бомбами 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 17:43
Рубрика: Власть

Расплата кликом

Взыскать долги можно будет удаленно
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру взыскания долга. Если договор был оформлен нотариально, можно будет в удаленном доступе получить у нотариуса исполнительную надпись и переправить документы судебным приставам. Без суда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, три года назад закон значительно расширил применение исполнительной надписи. Схема работает просто: надо дать в долг не просто под расписку, а оформить договор у нотариуса. В таком случае, если должник передумает платить, судиться с ним не придется. Достаточно будет обратиться к нотариусу. По закону исполнительная надпись приравнена к судебному решению. Это значит, что гражданин может обратиться не только к приставу, но и сам прийти напрямую в банк, если знает, где у должника счет.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

"Я думаю, что за этой процедурой будущее", - заметил по поводу исполнительной надписи в конце прошлого года директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Он отметил, что ведомство заключило соглашение с Федеральной нотариальной палатой о взаимодействии.

Статистика показывает, что граждане уже оценили преимущества новой схемы. В 2018 году количество таких совершенных нотариальных действий выросло в несколько раз и составило 27 тысяч 866. В свою очередь, за первый квартал 2019 года уже совершено более 9 тысяч исполнительных надписей.

Упрощенную процедуру, кстати, можно применять не только при обычных долгах, когда кто-то у кого-то взял взаймы. Решать можно, скажем, и проблемы при сдаче жилья в аренду. Допустим, жилец съехал с квартиры, не заплатив за несколько месяцев. Если договор аренды жилья удостоверен у нотариуса, хозяин квартиры, узнав о побеге жильцов, сразу может обратиться к нотариусу за исполнительной надписью. После того без промедлений в дело вступают судебные приставы.

Теперь процедура станет еще проще. Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, разрешает гражданам получать исполнительную надпись в удаленном формате.

Эксперты ожидают, что спрос на этот вид нотариального действия возрастет в разы. Оплатить услугу тоже можно будет удаленно. Результат придет в виде электронного документа. Тариф на совершение исполнительной надписью составляет всего 0,5 процента от суммы долга, но не более 300 тысяч рублей. Для сравнения: размер судебной пошлины доходит до 4 процента от суммы иска. А сами судебные процессы могут тянуться годами.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Короткие займы "до зарплаты" сменяются долгосрочными

Если должник не согласен с исполнительной надписью, он может оспорить ее в течение 10 дней. Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик подчеркнул: "Важно, чтобы права участников гражданского оборота защищались цивилизованным образом, при этом защита должна быть действенной"

- Исполнительная надпись, - подчеркнул он, - это очень эффективный способ разрешения проблем финансовых или имущественных отношений между гражданами.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Налоговая служба опровергла сбой в системе ЗАГС
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке
Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне