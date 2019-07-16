Заемщику вернут часть страховки при погашении кредита

Заемщик сможет вернуть часть уплаченной им страховой премии при досрочном погашении кредита. Законопроект об этом прошел второе чтение.

Если человек расплатился за кредит, то деньги за страховку нередко приходится возвращать через суд. Инициатива кабмина направлена на борьбу с такой практикой.

В результате ее одобрения удастся устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Сейчас в законодательстве нет единой нормы, которая бы регулировала процедуру возврата части страховки для добросовестных заемщиков, - отметил он. - Этот вопрос регулируется подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании.

Парламентарий констатировал, что нередки случаи, когда людям приходится доказывать свое законное право на возврат части страховой премии в суде.