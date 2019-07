Западные СМИ записали неонацистов в ополченцы

Операция итальянской полиции, в ходе которой у местных неонацистов был изъят запас оружия, включая ракету "воздух-воздух", получила неожиданное продолжение: ведущие западные СМИ, сообщая об успехе карабинеров, утверждали, что арестованные ультраправые воевали в Донбассе на стороне "сепаратистов". Но эти сообщения оказались типичными фейк-ньюс - ведь итальянская полиция сразу же объявила, что задержанные участвовали в боях против народных республик Донбасса.

Однако BBC, CNN, NBC, Euronews и ряд других западных СМИ, не говоря уже об украинских коллегах, поспешили записать итальянских ультраправых в донбасские ополченцы. Возможно, их привлекли фотографии изъятой вместе с оружием нацистской символики и литературы, и соблазн связать этот визуальный ряд с республиками Донбасса взял верх над профессионализмом. При этом в ошибку перевода верится с трудом. Фраза из полицейского пресс-релиза contro gli indipendentisti переводится однозначно: "против сторонников независимости" (Донбасса). Но вместо такой формулировки начала гулять другая, не имеющая ничего общего с действительностью, - in the Russian-backed insurgency in Eastern Donbass, то есть "на стороне пророссийских мятежников".

Причем ни одно из перечисленных выше СМИ не сообщало ранее о том, как президент Порошенко фотографировался на фоне украинских бойцов с нашивками дивизии СС "Тотенкопф". Или о том, что над окопами украинских войск регулярно реют флаги со свастикой, а руна "вольфсангель", служившая эмблемой дивизии СС "Дас Райх" - теперь перекочевала на знамена полка МВД Украины особого назначения "Азов". И тем более они не рассказывают об ультраправых из Швеции, Хорватии и других стран ЕС, считающих украинских неонацистов своими "побратимами".