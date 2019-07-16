Новости

Заемщику вернут часть страховки при погашении кредита 17:13
Инженерная олимпиада для школьников войдет в нацпроект "Образование" 17:11
Lada Vesta Cross подорожала 17:00
США располагают в Европе 150 гравитационными атомными бомбами 16:59
Компании оштрафуют за переработку водителей 16:55
Вышел первый большой трейлер нового хоррора Роба Зомби 16:53
В Португалии 119 человек получили сроки за списывание на экзамене на права 16:53
Татьяна Васильева исполнит роль няни Веры Павловны в "Простоквашино" 16:48
Можно ли вернуть товар без упаковки 16:47
Госдума: Граждане смогут платить только за накопленный ими мусор 16:42
Северный флот завезет в Арктику продукты для своих подразделений 16:36
Татьяна Васильева озвучит возлюбленную Печкина из "Простоквашина" 16:34
В Самаре четыре человека погибли в ДТП 16:28
Пикап X-Class разозлил боссов Mercedes и может уйти в отставку 16:27
Мартин рассказал о трудностях в работе над продолжением "Игры престолов" 16:21
Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры 16:18
Видео: В Уфе колясочнику пришлось карабкаться в поликлинику по лестнице 16:17
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар 16:10
В Крыму большегрузы временно пустили в обход трассы "Таврида" 16:10
Завод Tesla: адская жара и починка дефектов изолентой 16:06
Начался суд над похитителем картины Куинджи из Третьяковки 16:04
Погода в Москве сегодня вечером резко ухудшится 16:03
Видео: На Ставрополье бездомный пес "спас из плена" породистого 16:00
В парке Победы в Зеленограде появятся набережные на сваях 16:00
Медведев оценил ход благоустройства Тулы 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 16:18
Рубрика: В мире

Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры

Текст: Марина Алешина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране не хватает Олимпийских игр, на проведение которых она могла бы претендовать в обозримом будущем. Как передает портал dialog.ua, глава государства призвал ведомства, ответственные за спорт, выделять больше средств на создание инфраструктуры, которая позволит украинцам принять у себя главный спортивный праздник.

Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу

Во время беседы с главой Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой Зеленский отметил, что в этом вопросе надо ориентироваться на четырехлетний или даже трехлетний срок. Однако знаменитый советский легкоатлет, а ныне украинский спортивный чиновник Бубка призвал президента снизить планку.

По его словам, Украина не сможет претендовать на проведение зимней Олимпиады раньше, чем в 2030 году, а летней - в 2032-м. При этом Зеленский поручил комитету и министерству спорта составить график строительства потенциально олимпийских объектов.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию
Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте