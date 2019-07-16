Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране не хватает Олимпийских игр, на проведение которых она могла бы претендовать в обозримом будущем. Как передает портал dialog.ua, глава государства призвал ведомства, ответственные за спорт, выделять больше средств на создание инфраструктуры, которая позволит украинцам принять у себя главный спортивный праздник.

Во время беседы с главой Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой Зеленский отметил, что в этом вопросе надо ориентироваться на четырехлетний или даже трехлетний срок. Однако знаменитый советский легкоатлет, а ныне украинский спортивный чиновник Бубка призвал президента снизить планку.

По его словам, Украина не сможет претендовать на проведение зимней Олимпиады раньше, чем в 2030 году, а летней - в 2032-м. При этом Зеленский поручил комитету и министерству спорта составить график строительства потенциально олимпийских объектов.