Ученые рассказали, в каком месте на теле жир безопаснее для здоровья

Жировые отложения в определенных частях тела могут многое рассказать о состоянии здоровья - по крайней мере, пожилых женщин с нормальным весом, говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal.

Группа американских ученых из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк, США) 18 лет наблюдала за женщинами в постменопаузе с нормальным индексом массы тела (ИМТ), чтобы проверить гипотезу о зависимости между распределением жира в определенных зонах тела и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Как утверждают авторы публикации, это первое исследование, в котором участвовали женщины с нормальным весом.

2683 женщины участвовали в этом эксперименте, причем к началу его ни у одной из них не было зафиксировано сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). А к концу наблюдения были зарегистрированы 202 сердечных приступа, в том числе ишемическая болезнь сердца, а также 105 первых инсультов. Причем исследователи вывели любопытную закономерность. Женщины, у которых был высокий процент жира вокруг талии, чаще страдали от инсультов и сердечных приступов, в отличие от тех, у кого объем талии в норме. Как показал результат, четверть участниц эксперимента с нормальным весом, но широкой талией почти в два раза чаще имели серьезные ССЗ по сравнению с 25% женщин, у которых на талии не было лишних складок.

И еще один интересный факт: на 40% этот риск был меньше у женщин с отложениями жира на бедрах по сравнению с теми, у кого были узкие бедра. Но наибольший риск появления ССЗ был у тех, у кого большая часть жира откладывалась на животе в области желудка, а меньшая - в ногах: более чем в три раза они рискуют получить сердечный приступ, чем женщины с разным распределением жира.

Конечно, исследователи учитывали возраст женщин, этническую принадлежность, их генетику, особенность питания, а также то, занимаются ли они спортом. Выяснилось: чем меньше женщины занимаются спортом, тем больше у них жира на животе и бедрах и тем выше их ИМТ (даже если он остается в пределах нормы).

Цибин Ци, один из авторов публикации, подчеркнул, что, хотя в работе ничего не сказано о молодых женщинах и мужчинах, тем не менее, причинно-следственные связи между отложениями жира и ССЗ прослеживаются и в ранних возрастах. Одно из предыдущих исследований показало: сокращение жира в брюшной полости может привести к улучшению состояния сердца.

А вот почему жир на бедрах оказывает даже защитное действие, неясно. Возможно, полагают ученые, дело в "различной выраженности воспаления жировой ткани, накопления и оборота липидов, высвобождения гормонов", и, следовательно, это не вызывает повреждений в других частях тела.

Таким образом, говорится в статье, есть все признаки того, что ноги - это "идеальное место для хранения жира". Но для доказательства этой мысли, говорит Ци, необходимы дополнительные клинические испытания.