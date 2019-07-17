Apple может сменить логотип

Не исключено, что Apple вернется к классическому логотипу - радужному яблоку. Об этом, со ссылкой на сотрудника компании в Купертино, сообщил портал MacRumors.

Логотип с шестицветной радугой использовался с 1977 по 1998 год. Впервые он появился на компьютере Apple II, а затем на других устройствах, выпущенных компанией.

Постепенно Apple сделала логотип одноцветным. Однако фирменные цвета компании используются по настоящий день. Так, недавно в цвета радуги украсили Apple Park, где прошли праздничные мероприятия в честь открытия новой штаб-квартиры компании. Цветными были лестницы, проходы, кофейные чашки и арка над сценой, где выступила Леди Гага.

Пока неизвестно, насколько правдивы эти слухи. В любом случае, главный дизайнер Apple Джонни Айв недавно заявил, что радужный логотип был частью идентичности компании на протяжении многих лет. По его мнению, радуга отлично вписывается в полукруг знаменитого надкушенного яблока.