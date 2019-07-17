У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple показала новые эмодзи из iOS 13

17.07.2019,  
16:39
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: Apple
Фото: Apple

В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.

Новый набор эмодзи включает символы из популярных категорий еды, животных, видов досуга и смайликов - в общей сложности их будет 59. Пользователям станут доступны зевающий смайлик, цельный купальник, новые продукты питания - вафли, фалафель, масло и чеснок, а также животные - ленивец, фламинго, орангутанг и скунс.

Новые эмодзи для iOS. Фото: Apple

Также в числе новых эмодзи появятся собака-поводырь, ухо со слуховым аппаратом, люди в инвалидных колясках, протез руки и ноги.

Apple может сменить логотип

Как уточнили в компании, новые эмодзи создаются на основе утвержденных символов в Unicode 12.0. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: YouTube
Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей 16:52
Microsoft хочет удалить заброшенные аккаунты. Что мне делать? 15.07.2019
Семь полезных чат-ботов Viber для повседневной жизни 15.07.2019
Apple
Фото: ivi/instagram
На PlayStation 4 появилась еще одна полезная функция 16.07.2019
Сколько будут стоить iPhone нового поколения 11.07.2019
Apple сменит Samsung на китайского поставщика OLED-экранов 10.07.2019
iOS
Переписка в WhatsApp оказалась опасной из-за вируса 11.07.2019
Apple запустила биометрическую аутентификацию на iCloud 08.07.2019