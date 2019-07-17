Apple показала новые эмодзи из iOS 13

В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.

Новый набор эмодзи включает символы из популярных категорий еды, животных, видов досуга и смайликов - в общей сложности их будет 59. Пользователям станут доступны зевающий смайлик, цельный купальник, новые продукты питания - вафли, фалафель, масло и чеснок, а также животные - ленивец, фламинго, орангутанг и скунс.

Новые эмодзи для iOS. Фото: Apple

Также в числе новых эмодзи появятся собака-поводырь, ухо со слуховым аппаратом, люди в инвалидных колясках, протез руки и ноги.

Как уточнили в компании, новые эмодзи создаются на основе утвержденных символов в Unicode 12.0.