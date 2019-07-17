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17.07.2019 20:50
Рубрика: Спорт

Капитан не согласен

Аргентинцы обжалуют удаление Лионеля Месси
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Ассоциация футбола Аргентины (АФА) подала апелляцию на удаление капитана сборной Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки с Чили (2:1). Об этом сообщают зарубежные СМИ.

АФА уже направила официальное письмо в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), в котором пояснила свою позицию по красной карточке Месси. Аргентинцы настаивают, что судья Марио Альберто Диас де Вивар должен был показать Лионелю лишь желтую карточку за стычку с защитником чилийской сборной Гари Меделем, которого тоже выгнали с поля.

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Также АФА негодует из-за решения рефери не консультироваться с системой видеопомощи арбитрам (VAR) после спорного эпизода.

Что удивительно: аргентинцы считают приемлемым, если Месси не допустят до следующего розыгрыша Кубка Америки в 2020 году. Но при этом они надеются на отказ от намерений отстранить нападающего "Барселоны" от отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси
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