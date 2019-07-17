Ассоциация футбола Аргентины (АФА) подала апелляцию на удаление капитана сборной Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки с Чили (2:1). Об этом сообщают зарубежные СМИ.

АФА уже направила официальное письмо в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), в котором пояснила свою позицию по красной карточке Месси. Аргентинцы настаивают, что судья Марио Альберто Диас де Вивар должен был показать Лионелю лишь желтую карточку за стычку с защитником чилийской сборной Гари Меделем, которого тоже выгнали с поля.

Также АФА негодует из-за решения рефери не консультироваться с системой видеопомощи арбитрам (VAR) после спорного эпизода.

Что удивительно: аргентинцы считают приемлемым, если Месси не допустят до следующего розыгрыша Кубка Америки в 2020 году. Но при этом они надеются на отказ от намерений отстранить нападающего "Барселоны" от отборочного цикла чемпионата мира-2022.