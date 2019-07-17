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17.07.2019 23:07
Рубрика: Спорт

Корзины ставят в Кельне

"Финал четырех"-2020 пройдет в Германии
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 156(7914)
Баскетбольная Евролига объявила место проведения "Финала четырех" нового сезона. Главные матчи турнира 22 и 24 мая 2020 года примет "Ланксесс Арена" в немецком Кельне.

Предыдущий "Финал четырех" принимала испанская Витория, и он стал счастливым для российского баскетбола - титул достался московскому ЦСКА. Впрочем, и от Германии воспоминания у армейцев положительные. В Берлине-2016 "красно-синие" также завоевали звание лучшей команды Европы. Что же касается Кельна, то это место - новая точка на баскетбольной карте. В четвертом по величине мегаполисе ФРГ нет команды Евролиги. Городам, непосредственно в турнир не вовлеченным, "Финалы четырех" доверяют крайне редко. Пока таких случаев было всего три: Прага-2006, Париж-2010 и Лондон-2013. Последний опыт получился откровенно неудачным. Пытаясь расширить аудиторию и привлечь новых болельщиков, Евролига несколько переоценила интерес британской публики к баскетболу. Слабая раскрутка вкупе с неудачной билетной политикой привели к полупустым трибунам. Чтобы решиться вновь отправиться на неизведанную территорию, Евролиге понадобилось почти семь лет.

Фото: РИА Новости
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Рискнем предположить, что "Финал четырех" в Кельне будет в любом случае более удачным. Во-первых, с этого сезона Евролига расширяется с 16 до 18 команд, и сразу две представляют Германию. Это немецкая "Альба" и мюнхенская "Бавария". Так что интерес местных болельщиков, знакомых с турниром, по определению будет выше. Кроме того? "Ланксесс Арена" - одно из самых комфортных для зрителя сооружений во всей Европе. Россияне могли в этом убедиться весной 2017-го, когда Кельн принимал чемпионат мира по хоккею. До 18,5-тысячного дворца удобно добираться из центра города, а опыт проведения крупных спортивных событий и концертов здесь просто огромный - за 21 год с момента постройки стадион повидал немало, так что в организационном плане у Кельна тоже все в порядке.

Напомним, что в новом сезоне в Евролиге будет сразу три клуба из России. Действующий чемпион ЦСКА - обладатель многолетней лицензии, "Химки" участвуют как финалист Единой лиги, а питерский "Зенит" получил персональное приглашение.

Спорт Баскетбол
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