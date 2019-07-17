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17.07.2019 15:43
Рубрика: В мире

Кто и зачем поднял "веки" Bellingcat

Текст: Евгений Шестаков
Не успели украинские власти опровергнуть заявление итальянской полиции об участии задержанных в Турине неонацистов в боевых действиях на Донбассе среди "побратимов" из числа военнослужащих Незалежней, как пришла новая беда. Причем оттуда, откуда ее никто не ждал. Сайт расследований Bellingcat, прежде всегда действовавший в интересах Киева, внезапно разместил отчет о деятельности украинских неонацистских организаций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вывод, к которому пришли авторы доклада на основании, как они утверждают, находившихся в открытом доступе материалов, следующий: под видом патриотического воспитания правительство Украины финансирует неонацистские и экстремистские группировки. На основании представленных Bellingcat доказательств можно предположить, что их сбором поисковая сеть занималась не один год, но при этом ничего из добытых материалов не публиковала.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Почему Bellingcat, которую многие эксперты не без оснований считают "сливным бачком" британской разведки (сеть предположительно частично финансирует Минобороны Британии, - прим. "РГ") вдруг заинтересовалась связями команды экс-президента Петра Порошенко с экстремистами? Причем появился компромат всего за несколько дней до парламентских выборов на Украине, практически одновременно с вызовом Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований Незалежней. Бывают же такие "случайные" совпадения.

Помните знакомые по школьной скамьи строки: "Поднимите мне веки - не вижу!", - сказал подземным голосом Вий и все сонмище кинулось поднимать ему веки. Итог этих "расследовательских" действий, подробно описал в своем произведении Николай Гоголь: философ Хома был мгновенно обнаружен и скончался от страха. Поднятые так вовремя для президента Владимира Зеленского и так не вовремя для его предшественника "веки" Bellingcat зафиксировали то, что в принципе было хорошо известно на Украине, но о чем стеснялись говорить вслух ее высокопоставленные покровители на Западе. Однако теперь ставшие очевидными связи правительства Порошенко с экстремистами могут оказаться частью обвинительного заключения в адрес прежнего руководства Незалежней.

Теперь о приведенных Bellingcat фактах. По мнению авторов доклада, взаимодействием с радикалами в правительстве Украины занимается начальник управления национально-патриотического воспитания министерства молодежи и спорта Николай Ляхович. Формально деньги выделялись на "национально-патриотические образовательные проекты". Только в этом году на эти цели было перечислено более 300 тысяч долларов. Но на практике воспитателями молодежи в создаваемых лагерях становились члены фашиствующих организаций -  "Национальный корпус" и С 14 (запрещены в РФ). Хотя и та, и другая структура в докладе Госдепартамента США по правам человека от 2019 года названы "националистическими группами ненависти", это обстоятельство не мешало им действовать в тесной связке с властями Незалежней и вербовать сторонников среди участников различного рода патриотических программ. Как утверждает сайт, заявленные минобразования Украины цели молодежного воспитания - "противодействие сепаратизму, шовинизму и фашизму" расходились с практическими шагами ведомства, через которое осуществлялось финансирование проектов украинских ультроправых и неонацистских групп, участвовавших в нападениях на "представителей меньшинства Рома, на членов ЛГБТ-сообщества, на феминистских активистов и журналистов". Так, предполагаемые убийцы журналиста Олеся Бузины в 2015 году были активистами неонацистской организации С 14, с которой сотрудничала Служба безопасности Украины и которую при президенте Петре Порошенко опекало государство.

В расследовании Bellingcat приведено множество названий экстремистских групп, прямо или косвенно имевших госфинансирование. Причем их активисты, которые трудились воспитателями в патриотических лагерях, открыто демонстрировали воспитанникам свои неонацистские татуировки, а в личных аккаунтах использовали символику времен Третьего рейха.

Полиция Италии сообщила о заговоре украинских нацистов

Показательно, что, предваряя расследование, Bellingcat указал, что согласно проведенным перед парламентскими выборами на Украине опросам, крайне правые группы и их идеи пользуются незначительной народной поддержкой. Поэтому авторы доклада демонстративно "удивились" тому, что правительство Украины поддерживает деньгами радикалов.

Видимо, на Западе решили, что экстремисты, которые после госпереворота на Украине находились на службе у официального Киева, теперь представляют угрозу для президента Владимира Зеленского. Расследование Bellingcat дало "карт бланш" новому главе Незалежней для отстранения неонацистов и их покровителей от управления государством.

А то ведь дошло до того, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини обвинил связанных с фашиствующими украинскими группировками итальянских радикалов в том, что они готовили на него покушение с использованием ракеты "воздух-воздух". Понятно, что такую громкую европейскую историю в Евросоюзе просто не могли оставить без последствий для Киева…

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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