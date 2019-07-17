Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России в июне 2019 года снизился до нового исторического минимума в 4,4%, - сообщает Росстат. Но это предварительные данные.

В официальном сообщении главного статистического ведомства страны сказано: "В июне 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,4% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)".

До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,5%. Такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года.

Но по официальной методике сбора данных, принятой в Росстате, численность безработных в нашей стране еще меньше: в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных в июне текущего года были зарегистрированы 0,7 миллиона человека, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице. В то же время по данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в июне составила 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.

В сравнении с большинством стран Европы ситуация в России выглядит очень неплохо. По данным Trading Economics, в Европе самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Боснии и Герцоговине - 33,35% взрослого трудоспособного населения, в Испании он составляет 14,7%, в Италии - 9,9%, в Украине - 9,2%, в Литве - 8%, в Австрии 6,5%, в Польше - 5,4%, в Болгарии - 4%, Венгрии 3,4%, Германии - 3,1%, в Беларуси 0,3%.

Хуже ситуация с материальным обеспечением безработных. Пособие по безработице в Греции составляет 360 евро, в Великобритании до 500 евро, в Испании - до 1100 евро, в Германии - до 2900 евро,

В России с 1 января 2019 года граждане, которые лишились работы, могут рассчитывать на пособие в размере 1500-8000 рублей, а безработные предпенсионного возраста - на пособие в размере 11280 рублей.