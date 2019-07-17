Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеров

Билл Гейтс с состоянием в 107 млрд долларов опустился на третью строчку с списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Это произошло впервые за семь лет существования рейтинга. Ранее основатель Microsoft ниже второй строчки не опускался.

Сейчас же там расположился глава французской корпорации LVMH, объединяющий такие знаменитые бренды, как Louis Vuitton, Moet и Hennessy Бернар Арно. Оценочная стоимость его состояния - 108 млрд долларов. То есть на миллиард больше, чем у Гейтса.

Лидерство же в рейтинге сохранил глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Сегодня его состояние оценивается в 125 млрд долларов.