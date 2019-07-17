Бизнес-центр "Невская Ратуша" заполнен на 100%

Компания "Галс-Девелопмент" реализовала 100% офисных площадей БЦ "Невская Ратуша", расположенного по адресу Дегтярный переулок, д.11, лит. Б. В 2019 году площадь арендованных помещений составила более 4 тыс. кв. метров. Арендаторами квартала стали ведущие компании финансового, государственного и промышленного сектора - АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", структуры ПАО "Газпром" и др.

Главный корпус квартала "Невская Ратуша" является штаб-квартирой тринадцати Комитетов Администрации Санкт-Петербурга. Во втором корпусе располагается головной офис Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге. Арендаторами третьего корпуса - бизнес-центра площадью 28 тыс. кв. метров, также являются фармацевтическая компания "Герофарм", "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", крупнейший производитель сетевого IT-оборудования Cisco, Адвокатское Бюро "Вертикаль" и др.

"Благодаря стратегическому местоположению, высокому качеству офисных пространств и профессиональному управлению деловой квартал "Невская Ратуша" востребован на самом высоком уровне и полностью заполнен арендаторами. Важной функциональной задачей проекта также являлось создание нового общественного пространства в центре города, доступного не только сотрудникам бизнес-центров и администрации, но и жителям города. Опираясь на успешный опыт реализации данного проекта, мы планируем развивать квартал "Невская Ратуша"", - комментирует Андрей Мухин, вице-президент - руководитель бизнес-направления "Коммерция" компании "Галс-Девелопмент".

Административно-деловой квартал "Невская Ратуша" расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга. Общая площадь объекта составляет 170 тыс. кв. метров. Архитектурный ансамбль комплекса, разработанный ведущими мастерскими SPEECH и "Евгений Герасимов и партнеры", выдержан в стиле современной классики с четкими линиями и декором - колоннадами и пилястрами.

Деловой квартал "Невская Ратуша" соответствует международным стандартам офисов класса "А" и является уникальным объектом на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. Собственная инфраструктура проекта включает в себя самое современное инженерное оснащение, подземный паркинг, велопарковку, конференц-зал и кафе.

Компания "Галс-Девелопмент" входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов составляет 2,2 млн кв. м. Основным акционером компании является Банк ВТБ. За 2014-2019 гг. компания построила и ввела в эксплуатацию такие знаковые городские объекты, как "Центральный Детский Магазин на Лубянке", элитные кварталы "Литератор", Wine House, "Театральный Дом", МФК "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити" и др.

Более подробную информацию можно получить на сайте компании: www.hals-development.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"